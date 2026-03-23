Exministro Elizalde refuta dichos sobre “gobierno de emergencia”: “Chile está mejor que hace 4 años en todos los indicadores”

El extitular de Interior comentó que "cuando se habla de un gobierno de emergencia, se busca una excusa para llevar adelante una agenda que implica desprotección social y flexibilidad laboral".

El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó los dichos sobre el concepto del “gobierno de emergencia” instalado por la administración del presidente José Antonio Kast.

“Cuando se habla de un gobierno de emergencia, se busca una excusa para llevar adelante una agenda que implica desprotección social y flexibilidad laboral (…) Si hay una emergencia, hay que tomar medidas excepcionales. Y Chile no está peor que hace cuatro años atrás. Está mejor que hace cuatro años, en todos los indicadores”, dijo en entrevista con T13 Radio.

Al ser consultado sobre la situación de la oposición durante los primeros días del gobierno, Elizalde llamó a una mayor cooperación del sector y subrayó que es importante la unidad para enfrentar las medidas impulsadas por la administración de Kast en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional.

Elizalde: Si este gobierno es de emergencia, al anterior “fue de súper emergencia”

El extitular de la cartera de Interior apeló al mandatario al recordar que durante su campaña presidencial se dijo que había aumentado la pobreza. De acuerdo a Elizlade, este hecho quedó desmentido con los resultados de la encuesta Casen 2024, que reveló que 600 mil personas salieron de la pobreza desde 2022.

“En la campaña se dijo que había aumentado la pobreza, lo dijo el presidente en funciones, que en este tiempo era candidato, y la encuesta Casen indica lo contrario”, señaló al citado medio.

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En la misma línea, abordó la seguridad durante la administración de Gabriel Boric: “Lo que habíamos tenido es un aumento sucesivo de las tasas de homicidio y lo que había en los últimos años es una reducción como resultado de las medidas que adoptó el gobierno y los recursos que se le proporcionaron a las instituciones a cargo de la persecución penal”.

Elizalde destacó que en la zona sur hubo una disminución del “80% de los eventos de violencia rural” y que los ingresos irregulares disminuyeron en un 54%.

Respecto a la economía del país, señaló que cuando asumió el gobierno de Boric había una “inflación desbordada” y precisó que actualmente “es de 2,4%”.

En esa línea, abordó el déficit fiscal, señalando que “hubo que hacer una contracción del gasto que podría tener efectos recesivos; se señalaba que iba a haber inflación con recesión, o al menos con estancamiento. Y eso no aconteció y la economía ha vuelto a crecer”.

“Si usted me dice que este es un gobierno de emergencia por la situación actual, yo digo, hace cuatro años en todos estos indicadores, por las razones que sean, estábamos peor; entonces el gobierno anterior fue de súper emergencia”, sentenció.