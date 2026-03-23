Diputado Leiva (PS) confirma que consultará a ministra Steinert la razón de polémica salida de la jefa de Inteligencia de la PDI

La ministra Trinidad Steinert deberá asistir a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, instancia en donde, según adelantó el parlamentario, se buscará aclarar su eventual rol en los hechos que rodearon la salida de la funcionaria.

La salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, ha abierto un nuevo foco de tensión, con cuestionamientos que ya escalaron al Congreso y que apuntan directamente al Ministerio de Seguridad.

La ministra Trinidad Steinert deberá asistir este lunes a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en una sesión donde, según adelantaron parlamentarios, se buscará aclarar su eventual rol en los hechos que rodearon la salida de la funcionaria.

La comparecencia ocurre en medio de versiones que sugieren posibles conflictos derivados de investigaciones pasadas.

En este contexto, el jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, confirmó que pedirán explicaciones formales sobre lo ocurrido.

“Hay que lograr establecer cuáles son las facultades y los límites a las atribuciones que tiene el Ministerio de Seguridad respecto de la información de causas judiciales complejas, y que están reservadas por ser materia de lavado de activos”, sostuvo.

Agregó: “Así que esperamos que exista una respuesta adecuada en esta materia, a fin de establecer cuáles son las medidas a seguir desde el punto de vista de la fiscalización, que es lo que nos corresponde como Cámara de Diputados”.

Las dudas surgieron tras revelarse que la ministra habría solicitado información detallada sobre funcionarios policiales que participaron en una investigación contra el denominado “Clan Chen”, caso que ella misma lideró anteriormente como fiscal regional, recogió Radio Biobío.

Durante ese proceso, se habrían producido modificaciones en los equipos de trabajo que no contaron con su aprobación, lo que, según trascendidos, habría generado tensiones internas.

A esto se suma otro antecedente que ha intensificado las sospechas: la supuesta intención de acceder a información de una causa que involucraría a un familiar directo de Peña.

Ambos elementos han alimentado la hipótesis de que su salida podría estar relacionada con una eventual represalia, una versión que circula al interior de la institución policial.