Elizalde destaca candidatura de Bachelet a la ONU: “Su liderazgo ha sido reconocido globalmente”

El vicepresidente Álvaro Elizalde recordó que la expresidenta tiene experiencia en el organismo, al haberse desempeñado como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y como la primera directora de ONU Mujeres.

El vicepresidente Álvaro Elizalde valoró la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Fue el presidente Gabriel Boric quien oficializó la candidatura de Bachelet. “Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura. Y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir y hacer”, dijo en medio de su discurso en la 80° Asamblea General de la ONU.

En ese sentido, Elizalde remarcó que esta es una “oportunidad histórica” y que la exmandataria es una “alternativa seria, sólida y altamente competitiva para liderar el sistema multilateral en un momento clave para el mundo”.

Y recordó que Bachelet ya tiene experiencia en el organismo, ya que fue Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y se desempeñó como la primera directora de ONU Mujeres.

“Su liderazgo ha sido reconocido globalmente, es una candidata ideal para asumir la máxima responsabilidad del sistema multilateral”, acotó.

Elizalde también llamó a todos los sectores políticos a apoyar la postulación de Michelle Bachelet, ya que es motivo de “orgullo” para el país y para América Latina, y remarcó que esto es “una expresión de lo mejor de nuestra tradición democrática y debe ser abordada con altura de miras“.

“Chile cree en el multilateralismo, pero también lo necesita”, agregó.