País onu

Elizalde destaca candidatura de Bachelet a la ONU: “Su liderazgo ha sido reconocido globalmente”

Por CNN Chile

24.09.2025 / 13:37

{alt}

El vicepresidente Álvaro Elizalde recordó que la expresidenta tiene experiencia en el organismo, al haberse desempeñado como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y como la primera directora de ONU Mujeres.

El vicepresidente Álvaro Elizalde valoró la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Fue el presidente Gabriel Boric quien oficializó la candidatura de Bachelet. “Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura. Y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir y hacer”, dijo en medio de su discurso en la 80° Asamblea General de la ONU.

En ese sentido, Elizalde remarcó que esta es una “oportunidad histórica” y que la exmandataria es una “alternativa seria, sólida y altamente competitiva para liderar el sistema multilateral en un momento clave para el mundo”.

Lee también: Heraldo Muñoz valora candidatura de Bachelet a la ONU: “Tiene los antecedentes y la trayectoria para ser una candidata de primer nivel”

Y recordó que Bachelet ya tiene experiencia en el organismo, ya que fue Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y se desempeñó como la primera directora de ONU Mujeres.

“Su liderazgo ha sido reconocido globalmente, es una candidata ideal para asumir la máxima responsabilidad del sistema multilateral”, acotó.

Elizalde también llamó a todos los sectores políticos a apoyar la postulación de Michelle Bachelet, ya que es motivo de “orgullo” para el país y para América Latina, y remarcó que esto es “una expresión de lo mejor de nuestra tradición democrática y debe ser abordada con altura de miras“.

“Chile cree en el multilateralismo, pero también lo necesita”, agregó.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Servicios Día Nacional de las Ciencias en la RM: Eventos gratuitos para niños, jóvenes y familias
Milei elogia a Trump en la ONU: “Entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste”
El guiño de Petro a candidatura de Bachelet: “Vamos a invitarla a bailar aquí en la ONU, ojalá en la Secretaría General”
Junto a Condorito y Forestín: Conaf lanza campaña informativa para evitar las cortas ilegales de bosque
¿Cuál es la selección que lidera el ranking de planteles más caros del Mundial Sub 20?
Kast dice que Boric se dio un "gustito" al nominar a Bachelet a la ONU: "Se manda solo en relaciones internacionales"