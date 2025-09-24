Muñoz valora candidatura de Bachelet a la ONU: “Tiene los antecedentes y la trayectoria para ser una candidata de primer nivel”

"Hay un movimiento también muy significativo transversal a través de distintas regiones que promueven la idea de que la Secretaría General de Naciones Unidas sea ocupada por primera vez por una mujer", y eso "favorece la candidatura de Michelle Bachelet", dijo el excanciller en CNN Chile Radio.

Este martes, el presidente Gabriel Boric oficializó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura. Y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir y hacer”, dijo el mandatario en medio de su discurso en la 80° Asamblea General de la ONU.

En CNN Chile Radio, el excanciller Heraldo Muñoz afirmó que la expresidenta Bachelet “tiene todos los antecedentes y la trayectoria como para ser una candidata de primer nivel a este cargo”.

“Ha tenido una experiencia muy significativa en Naciones Unidas, primero como Alta Comisionada para los Derechos Humanos y como la primera directora de ONU Mujeres. De modo que conoce Naciones Unidas, es respetada por la organización y por los Estados miembros“, relevó.

Muñoz también enfatizó en que “le correspondería a América Latina y al Caribe por la rotación geográfica, la postulación del cargo a secretario o secretaria general. Y, por último, hay un movimiento también muy significativo transversal a través de distintas regiones que promueven la idea de que la Secretaría General de Naciones Unidas sea ocupada por primera vez por una mujer. Y eso yo creo que también favorece la candidatura de Michelle Bachelet”.

El anuncio de Boric

El excanciller dijo que le pareció “muy apropiado” que el presidente Boric hiciera el anuncio en su discurso ante la Asamblea General.

“Es la manera de desplegar esta candidatura ante los ojos del mundo en el momento en que la Asamblea General es la máxima instancia de discusión de lo que está sucediendo a nivel internacional”, afirmó.

Con eso “le dio de inmediato un realce, un nivel a la postulación. Lo comunicó indirectamente a los medios internacionales, a la sociedad civil y, por cierto, a los distintos representantes de los gobiernos miembros de Naciones Unidas”.

Oposición criticó candidatura de Bachelet

En relación con las críticas que surgieron desde la oposición a la candidatura de Bachelet, Muñoz recalcó que “evidentemente, una vez que se anuncia, se busca que esta candidatura y lo que yo esperaría, sea una postulación de Estado. Es decir, que represente a todos y a todos los chilenos porque se trata de que llegue una mujer chilena al más alto cargo del organismo multilateral. Así que yo esperaría que el apoyo sea un apoyo amplio, pese a las diferencias políticas“.

Si bien estas diferencias pueden existir en medio de la carrera presidencial, “hay que dejar eso de lado y pensar que se trata aquí de una postulación muy significativa de una chilena al máximo cargo y que en buena medida nos va a representar a todos”.

“Yo espero que eso pueda suceder y ha habido algunas señales interesantes, incluso del mundo opositor, que dicen que sería un orgullo que Michelle Bachelet llegue a ocupar este cargo. Y esas son señales que a mí me parecen alentadoras”, concluyó.