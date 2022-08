La ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, participó de una actividad donde criticó a sus pares del pueblo mapuche que han optado por votar a favor de la opción Rechazo.

En el live de Facebook de “Alto Biobío Aprueba”, la ex convencional junto a José Huechecal y Luisa Paine abordaron el contenido de la propuesta constitucional.

En ese contexto, Loncon sostuvo que “los mapuche, nadie, ni un pehuenche, debiera tener ninguna razón para rechazar la nueva Constitución, porque por primera vez nuestras voces, nuestras palabras, nuestra historia y nuestra lucha están escritas, lamngem. Si hoy día están rechazando, es porque han seguido las mentiras de la derecha”.

“¿Cómo vamos a votar en contra de nuestros derechos? No hay ninguna razón (para rechazar), solo la ignorancia los va a llevar a votar en contra si lo hacemos. Y no creer en la hermana, no creer en el hermano. Yo les hablo como lamngen”, agregó.

Asimismo, leyó el artículo 241, referido a la ruralidad y desarrollo integral, y afirmó que “a los campesinos que dicen que van a rechazar por desconocimiento, hay una norma que la nueva Constitución protege la ruralidad, todo lo que tiene que ver con la protección rural”.

También se refirió a su trabajo realizado en la Convención y en esa línea realizado un llamado “a todos los que me han escuchado, por donde yo pasé, que tenemos que votar Apruebo y demostrar la fuerza de nuestro pueblo. Así como ese día lloramos, ahora tenemos que mostrar el newén; un solo grupo dice la machi, un solo camino; la lucha es nuestra lamngem y la tenemos que hacer en conjunto entre todos, por eso hay que aprobar esa nueva Constitución”.

Sobre lo mismo, Loncon valoró que “por primera vez tengamos una Constitución reconoce a los pueblos indígenas”, y recalcó que Chile y Uruguay “son los dos país de Latinoamérica que no reconocen constitucionalmente a sus pueblos”.

“Entonces la gente que está diciendo que va a rechazar, es porque no tiene este antecedente, no lo ha procesado. Si nosotros no hubiéramos colocado los derechos nuestros en la nueva Constitución, la Constitución hubiera quedado mala, se hubiera reproducido ese retraso que tiene la política chilena en materia indígena”, expresó.

“La lucha del pueblo mapuche ha ido siempre con el mismo propósito. Hay muchas organizaciones mapuche y todas hablamos de que queremos tierra, territorios, los recursos que están en esos territorios, autonomía, libre determinación, lengua, cultura y obviamente las aguas. Entonces todos esos derechos por los cuales nos hemos movilizado toda la vida, lo escribimos en la nueva Constitución para que el Estado redistribuya su poder político y económico con los mapuche, y con todos los pueblos, y con todas las mujeres, y todas las regiones”, zanjó.nueva co