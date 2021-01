La investigadora Elisa Loncón concretó su inscripción como candidata a constitucional en el Servel este lunes, jornada en que se vence el plazo.

La académica mapuche, quien es especialista en mapudungun y educación cultural bilingüe, señaló que “las instituciones de Chile no han estado adecuadas a las necesidades de los pueblos indígenas”.

Además, acusó con respecto a las candidaturas que “ellos (el Servel) nos dieron un poco más de una semana para hacer las inscripciones” y lamentó la situación que enfrenta el pueblo chango, quienes no cuentan con un candidato que los represente.

“Si los changos no se inscriben, por ejemplo, (es porque) no tienen acceso a internet, son adultos mayores, no tienen las condiciones, no se les ha garantizado las condiciones para que participen en igualdad de derechos con el resto de los candidatos”, dijo.

En ese sentido, afirmó que “lo que tiene que ocurrir es que la institución en este caso, los parlamentarios, deben incidir para que el Servel dé una flexibilidad de más tiempo para que ellos puedan inscribirse”.

Hasta este lunes, de acuerdo a lo informado por el Servel, tres pueblos originarios no cuentan con los patrocinios suficientes para inscribir sus candidaturas para la Convención Constitucional, a menos de un día de que finalice el periodo legal para hacerlo.

Según detalló por el organismo, ni los candidatos collas, yámanas (o yaganes) y kawashkar logran el mínimo de patrocinios que les permita declarar su candidatura.