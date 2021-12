La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, emplazó al presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Santiago, Celestino Aós, respecto al rol que ha tenido la Iglesia Católica ante los hechos de violencia ocurridos en la macrozona sur.

Durante la escucha de audiencias públicas de la comisión de Principios Constitucionales del órgano redactor, la representante del pueblo mapuche se dirigió a Aós, quien participó en la sesión de este miércoles, y le consultó “¿cómo se hacen cargo ustedes de esta sociedad en crisis donde el proyecto del ser humano cayó en la crisis absoluta? Estamos todos los días siendo objeto de tanta violencia por un lado, pero por otro lado la violencia con la naturaleza”.

“Si la Iglesia posicionó al ser humano como centro de todo y quedó de lado de la naturaleza, hoy día la naturaleza y el ser humano estamos siendo sacrificados constantemente. Ese pensamiento está en crisis, ese pensamiento estaba antes que ustedes llegaran a este territorio que se llama Chile, estoy hablado de los pueblos indígenas, y esos pueblos indígenas fueron sacrificados por el pensamiento de la Iglesia como bárbaros y, hasta el momento, todavía no hay justicia”, agregó.

Loncón también afirmó que “en este momento nosotros estamos siendo víctima de violencia estatal en las comunidades, producto del Estado de Excepción, y no he escuchado a la Iglesia todavía defendernos”.

“Creo, en otra época sí, he escuchado planteamientos donde es necesario el diálogo intercultural y creo que sería necesario potenciar ese diálogo intercultural si estamos por la defensa de la dignidad de los seres humanos”, añadió.

Finalmente, la presidenta del órgano redactor señaló que “anduvimos en el campo nosotros la semana pasada y encontramos gente sufriendo muy duro por esta situación y no están viviendo la dignidad”.

Respuesta de Aós

Posteriormente, el arzobispo le respondió a Loncón indicando que “entiendo, y doña Elisa decía, que hay una violencia que indudablemente la Iglesia quisiera erradicar, como pienso que todos nosotros estamos con buena voluntad porque queremos aportar desde nuestras visiones, desde nuestro saber, para organizar un Chile mejor, un Chile donde vivamos efectivamente en el respeto y no en la violencia”.

“Usted, doña Elisa, decía ‘no he escuchado a la Iglesia’, pues no lo sé. Me parece que, por citar solamente un nombre actual, monseñor Vargas -quien es el obispo de Temuco- no solamente ha hablado una y otra vez, sino que ha participado en mesas, en encuentros, en instancias de diálogo, y es un miembro no solo de la Iglesia Católica, sino que además es un obispo”, afirmó.

Luego, Aós le dijo a Loncón que en la zona aludida “también ha habido misioneros, etcétera, que indudablemente han cometido errores, pero que también creo que han aportado y me parece que desconocer el aporte, por ejemplo, de todo el magisterio de La Araucanía, etcétera, sería como… pero esto ya es como una lectura de la historia que podemos también dialogar en otro sentido más amplio”.

“Por supuesto que ojalá desapareciera la violencia, todos queremos que desaparezca la violencia y nos duele cuando cada día encontramos estas expresiones que son lo que aparece, pero debajo están las raíces y debajo están también otras manifestaciones de violencia que sabemos que hacen sufrir a tantas hermanas y hermanos”, concluyó.