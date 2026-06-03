Estudiante de la Universidad de Chile resulta con múltiples fracturas en el rostro durante manifestación convocada por la Confech

Durante este miércoles, en el marco de las manifestaciones convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), una estudiante resultó con diversas fracturas.

Según publicó T13, se trataría de una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien debió ser trasladada hasta la ex Posta Central debido a múltiples fracturas en el rostro.

De manera preliminar, el citado medio informó que debió ser intervenida quirúrgicamente.

En el recinto hospitalario se encuentra el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle.

Comunicado FECH