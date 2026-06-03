Durante este miércoles, en el marco de las manifestaciones convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), una estudiante resultó con diversas fracturas.
Según publicó T13, se trataría de una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien debió ser trasladada hasta la ex Posta Central debido a múltiples fracturas en el rostro.
De manera preliminar, el citado medio informó que debió ser intervenida quirúrgicamente.
En el recinto hospitalario se encuentra el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle.
Comunicado FECH
Lo más leído
- “Habría sido más republicano decirlo ahí”: Lagos Weber critica que Kast no anunciara aumento del endeudamiento en Cuenta Pública
- Exdirector de la Dipres enfatiza que se superará el límite de deuda pública: “Lo vamos a pasar, no veo cómo no traspasar ese 45%”
- Estudiante de la Universidad de Chile resulta con múltiples fracturas en el rostro durante manifestación convocada por la Confech
- "No queremos un Chile paralizado": La intervención de dirigentes estudiantiles de la UC contra la convocatoria de la Confech
- Viaje de diputado Kunstmann al Caribe: Revelan que otros nueve legisladores salieron del país en semana distrital