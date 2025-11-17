Elecciones 2025: Uno de cada cinco chilenos anuló o votó en blanco en los comicios de diputados

Mientras la presidencial solo tuvo un 3,74% de votos nulos y blancos, la definición por las y los diputados mostró cifras más cercanas a lo que fueron las elecciones de concejales y de consejeros regionales de 2024.

El domingo la ciudadanía acudió una vez más a las urnas en un nuevo proceso electoral, donde además de definir las preferencias por la presidencial se elegía a los nuevos congresistas que llegarían a la Cámara de Diputadas y Diputados y también parte del Senado.

Entre los análisis del día después destacó una cifra en particular: el alto porcentaje de nulos y blancos en la elección de diputados, que sumados en este proceso de 2025 llegan al 20,02%.

En el desglose, son:

1.704.235 de votos nulos, equivalentes al 12,86%.

948.878 de votos blancos, equivalentes al 7,16%.

Lee también: Los 13 partidos que desaparecerán tras no superar el umbral legal en las elecciones 2025

Incorporación del voto obligatorio

Esto ocurre en el contexto de la reincorporación del voto obligatorio, que tuvo como primer testeo el plebiscito constitucional de 2022, donde la ciudadanía decidió si aceptar o no el proyecto de nueva Constitución que realizó la primera Convención Constitucional. En este, una elección entre solo dos alternativas, Apruebo y Rechazo, la cantidad de votos nulos llegó a 200.281 y de blancos solo a 77.340.

Luego, en 2023, llegaría el nuevo proceso constituyente y con ello la elección de quiénes lo debían componer. Entre los nulos y blancos de esta elección sumaron casi 2,7 millones de votos, un 21,54% de los sufragios totales.

El escenario cambió un poco en el siguiente proceso, donde se votaba A favor o En contra de lo producido en dicho Consejo Constituyente. Nuevamente, al ser una votación binaria, la cantidad de nulos y blancos se reduce: ambos sumaron poco más de 650 mil.

Ya en 2024 la situación tuvo similitudes con la de este año. En ese proceso se elegía alcalde, concejal, consejero regional y gobernador, cargos con distinto niveles de conocimiento por parte de la población votante.

En el caso de los primeros, los alcaldes, se podría hablar de un cargo más que conocido por la ciudadanía, un rol más cercano al quehacer diario de una comuna. En esta papeleta los nulos fueron 898.951 (6,85%) y blancos 506.274 (3,86%), resultando un total de poco más de 1,4 millones de votos.

A esta le sigue la elección de gobernadores regionales, que si bien podría contar con el beneficio de la visibilidad del cargo superó en nulos y blancos a la elección de alcaldes. En la de 2024 ambos votos alcanzaron más de 2,3 millones de sufragios (17,74%).

Luego sigue la elección de concejales, autoridades que componen el concejo municipal que trabaja en cada comuna. En una papeleta con más de 13 mil candidaturas a nivel país, la cantidad de votos nulos llegó a 1.666.572 (12,75%) mientras que los blancos sumaron 1.109.413 (8,49%), llegando así a un 21,24%.

La cantidad de nulos y blancos aumenta aún más al revisar la elección de consejeros regionales, donde sumaron más de 3,3 millones de votos (25,78%).

Lee también: Del PS, PDG, FA e independiente cupo PC: Los cuatro diputados más votados de Chile estas elecciones

Elección de 2025

Mientras se disputaba la primera vuelta presidencial, en paralelo en todo el territorio nacional se eligió también a quiénes compondrán la Cámara Baja, además de algunas regiones donde se definía el resto del Senado.

Pero al revisar la cifra de nulos y blancos de la presidencial, una decisión que si bien podía ser compleja para aquel votante no habitual, se definía entre solo ocho candidatos. Esto podría significar que cada votante podía dirimir entre estos postulantes de La Moneda y donde los nulos y blancos serían más bajos: en este caso una suma de 503.009 votos o 3,74%.

Así, los 2,6 millones de votos que conforman los nulos y blancos de la papeleta de diputados marca distancia con estos 500 mil de la presidencial, pero no supera lo que fueron los 2,7 millones de nulos y blancos de la elección de concejales de 2024 ni los 3,3 millones de la elección de consejeros regionales, pero que de todas formas persiste en una tendencia donde la variedad de candidatos con los que cuenta cada votante no se traduce en mayor sintonía.