Los 13 partidos que desaparecerán tras no superar el umbral legal en las elecciones 2025

FRVS, Evópoli, Demócratas, Amarillos y el Partido Radical encabezan la lista de colectividades que no lograron el 5% de los votos ni cuatro escaños en dos regiones. El panorama abre un ciclo de posibles fusiones y reordenamientos en el sistema político.

Los resultados de las elecciones parlamentarias dejaron a trece partidos en riesgo de disolución, luego de no alcanzar ninguno de los requisitos mínimos exigidos por la ley para conservar su existencia: obtener el 5% de los votos a nivel nacional en la elección de diputados o elegir cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas.

Entre las colectividades afectadas figuran Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Evópoli, Demócratas, Amarillos por Chile y el Partido Radical. También se suman el Partido Social Cristiano, Igualdad, el Partido Popular, la Alianza Verde Popular, el Partido Ecologista Verde y el Partido Trabajadores Revolucionarios.

El analista Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, señaló que los resultados dejan a varias colectividades “al borde del abismo”. En su análisis, afirmó que el sistema “fue implacable: sin votos ni escaños suficientes, estos colectivos se quedarán sin personalidad jurídica y deberán decidir entre integrarse a fuerzas mayores o desaparecer del mapa político”.

El detalle por partido

Acción Humanista: obtuvo únicamente un escaño con la reelección de Ana María Gazmuri, mientras que FRVS logró tres cupos en la Cámara, con Jaime Mulet, René Alinco y la sorpresiva elección de Miguel Ángel Calisto, quien ahora llegará al Senado. Ambas colectividades habían decidido competir fuera del pacto Unidad por Chile, decisión que terminó con altos costos.

El Partido Radical tampoco superó el umbral. Pese a presentar 23 candidaturas, sólo Marcela Hernando y Consuelo Veloso se impusieron. La colectividad obtuvo el 1,99% de los votos, cifra que marca el momento más crítico en la historia de un partido que gobernó Chile durante 14 años en el siglo XX.

Demócratas consiguió dos escaños: Joanna Pérez mantuvo su escaño en la Cámara y Enrique Lee obtuvo un cupo en el Senado por Arica y Parinacota. Pese a esos resultados, la colectividad no alcanzó los mínimos legales.

Evópoli vivió una de las noches más duras del sector. Sin representación en el Senado y con sólo dos diputados electos —Jorge Guzmán y Tomás Kast—, el partido quedó fuera de los criterios de subsistencia. Su retroceso se suma al golpe político que significó que la candidata presidencial respaldada por el partido, Evelyn Matthei, no pasara a segunda vuelta.

Amarillos por Chile:, ninguno de los siete candidatos a la Cámara Baja resultó electo y la colectividad obtuvo el 0,72% de los votos a nivel nacional, cifra que la empuja a un escenario de disolución.

El Partido Social Cristiano conquistó tres escaños —Sara Concha, Francesca Muñoz y Roberto Arroyo—, pero tampoco alcanzó la representación mínima exigida. Igual situación viven las colectividades menores, como el Partido Popular, Igualdad, la Alianza Verde Popular, el Partido Ecologista Verde y el Partido Trabajadores Revolucionarios.

En definitiva

Los partidos sin el mínimo para seguir son:

Partido Radical

Amarillos por Chile

Demócratas

Evópoli

FRVS

Acción Humanista

Partido Social Cristiano

Partido Trabajadores Revolucionarios

Partido Popular

Igualdad

Alianza Verde Popular

Lo que viene

Los partidos que no cumplieron los requisitos podrán fusionarse con otras colectividades para conservar su personalidad jurídica, mecanismo utilizado en ocasiones anteriores para evitar la desaparición.

En paralelo, el Servel deberá certificar formalmente la condición de cada colectividad una vez concluido el escrutinio definitivo.