Del PS, PDG, FA e independiente cupo PC: Los cuatro diputados más votados de Chile estas elecciones

Entre los ganadores, cuatro destacaron, recibiendo más de 94.000 votos cada uno.

Millones de personas concurrieron a las urnas para elegir a los nuevos miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados para el periodo 2036-2030.

Algunos iban por la reelección, mientras otros buscaban por primera vez un espacio en la Cámara Baja. Entre los ganadores, cuatro destacaron, siendo los más votados con sobre 94.000 votos cada uno.

Los cuatro diputados más votados en estas elecciones

La cifra más alta la obtuvo Daniel Manouchehri, del Partido Socialista (PS), quien recibió un total de 94.501 votos (el 21,2%).

Esta fue la mayor votación del país en esta elección y la más alta registrada por un parlamentario en la historia de la Región de Coquimbo.

Este respaldo permitió además que la lista oficialista Unidad Para Chile eligiera cuatro diputados, algo inédito en los comicios legislativos de la zona.