País Elecciones 2025

Del PS, PDG, FA e independiente cupo PC: Los cuatro diputados más votados de Chile estas elecciones

Por CNN Chile

17.11.2025 / 13:27

{alt}

Entre los ganadores, cuatro destacaron, recibiendo más de 94.000 votos cada uno.

Millones de personas concurrieron a las urnas para elegir a los nuevos miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados para el periodo 2036-2030.

Algunos iban por la reelección, mientras otros buscaban por primera vez un espacio en la Cámara Baja. Entre los ganadores, cuatro destacaron, siendo los más votados con sobre 94.000 votos cada uno.

Los cuatro diputados más votados en estas elecciones

  • La cifra más alta la obtuvo Daniel Manouchehri, del Partido Socialista (PS), quien recibió un total de 94.501 votos (el 21,2%).

Esta fue la mayor votación del país en esta elección y la más alta registrada por un parlamentario en la historia de la Región de Coquimbo.

Este respaldo permitió además que la lista oficialista Unidad Para Chile eligiera cuatro diputados, algo inédito en los comicios legislativos de la zona.

  • Muy cerca de él se ubicó Pamela Jiles (PDG, ex AH), quien obtuvo 94.478 votos en el distrito 12, consolidándose como una de las figuras con mayor arrastre electoral en la jornada.
  • En tercer lugar apareció Gustavo Gatica (IND/PC), quien reunió 94.444 votos en el distrito 8, destacando como uno de los candidatos independientes más votados dentro de la alianza oficialista.
  • El cuarto puesto fue para Gonzalo Winter (FA), quien alcanzó 94.085 votos en el distrito 10, también con una alta votación dentro de la Región Metropolitana.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País Latam extiende cancelaciones de vuelos por huelga de pilotos tras fracasar negociaciones con el SPL
La millonaria inversión para restaurar el Puente Los Carros en Santiago: Se ocuparán casi $900 millones
Amarillos por Chile tuvo al candidato con menos votos a nivel nacional en las elecciones de 2025 en Chile
Del PS, PDG, FA e independiente cupo PC: Los cuatro diputados más votados de Chile estas elecciones
DMC vuelve a actualizar por altas temperaturas en 5 regiones: Calor se extenderá hasta el miércoles
La bolsa de Santiago abre con un alza del 3% tras la primera vuelta presidencial