Elecciones 2025: Siete distritos de la RM definirán el 30% de los escaños en la Cámara

A nivel nacional existen 28 distritos que, en total, eligen a 155 diputados. De ese total, el 30% de la composición de la Cámara corresponde a parlamentarios escogidos en la Región Metropolitana.

En el marco de las elecciones parlamentarias, los distritos de la Región Metropolitana tienen una influencia importante en la composición de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según explicó Sebastián Rivas, director de Productos y Servicios Digitales de CNN Chile, en la sección El Día Después de CNN Prime, entre los 28 distritos que existen a nivel nacional, siete están concentrados en la Región Metropolitana, donde se escogerán 47 diputados, lo que corresponde al 30% del total de la Cámara.

Otro factor que se repite, al igual que en elecciones anteriores, es la presencia de diversos rostros del mundo de la televisión y la actuación que buscan un escaño en la Cámara. Entre ellos destacan Juan Carlos Valdivia (IND-DC), Gonzalo Egas (Demócratas), Ariel Mateluna (IND-AH), Felipe Vidal (IND-Evópoli) y Juan Pablo Sáez (IND-Demócratas).

Lee también:Elecciones 2025: Cómo revisar las candidaturas a diputado por cada distrito en Chile

En total, la región se divide en siete distritos, cada uno con una cantidad determinada de escaños:

Distrito 8 — 8 escaños

Comunas: Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Til Til, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

Distrito 9 — 7 escaños

Comunas: Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta.

Distrito 10 — 8 escaños

Comunas: Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja.

Distrito 11 — 6 escaños

Comunas: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén.

Distrito 12 — 7 escaños

Comunas: La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.

Distrito 13 — 5 escaños

Comunas: El Bosque, La Cisterna, San Ramón, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel.

Distrito 14 — 6 escaños

Comunas: Buin, Calera de Tango, Paine, San Bernardo, Alhué, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San Pedro y Talagante.

Una de las competencias más reñidas se anticipa en el Distrito 10, donde destacan figuras fuertes del oficialismo como la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien se enfrentará a José Antonio Kast Adriasola, hijo del candidato presidencial del Partido Republicano.