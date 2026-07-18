El sentido mensaje del General Araya tras muerte de Carabinero: “La institución va a estar de pie, más fuerte que nunca, combatiendo el crimen”

Un sentido mensaje entregó este sábado el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, tras confirmar la muerte del cabo Marcos Cosme, en el marco de un operativo de búsqueda del último prófugo por el asesinato del cabo Eugenio Nain.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en cercanías de Valdivia, Región de Los Ríos, cuando dos efectivos policiales que participaban del operativo resultaron lesionados, uno de ellos con un disparo en el rostro.

El procedimiento terminó con la captura del imputado Carlos Cancino, conocido en el mundo del hampa como “El Rana”, y quien es sindicado como el presunto autor material del crimen de Naín y quien habría disparado en contra de los efectivos.

Araya, desde Valdivia, entregó sentidas palabras por el nuevo mártir de la institución uniformada.

“Nosotros los carabineros vamos a seguir tristes, podemos llorar también, podemos sufrir. Pero sin lugar a dudas vamos a seguir trabajando con más fuerza. Y esa es la forma de tributar esta tan lamentable y trágica pérdida de un joven”, afirmó.

La máxima autoridad de Carabineros señaló que “ahora vamos a preparar la justa despedida que le corresponde a quien entregó su vida por el país. Muchísimas gracias a todas las autoridades. A todos quienes han llamado. A quienes han solidarizado con esto”.

“Pero vuelvo una vez más a reforzar que la institución va a estar de pie, más fuerte que nunca, combatiendo el crimen. Pero siempre también recordando los suyos”, cerró.