El dardo Ximena Rincón contra Vodanovic: “No tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación y lo delegó en Gabriel Osorio”

"En la vida hay que tener coraje y poner la cara y no esconderse con un mandato detrás de un abogado, que en este caso es el abogado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde", aseguró la senadora de Demócratas.

Ximena Rincón hizo duros descargos contra la senadora Paulina Vodanovic luego de que el Tricel rechazara su candidatura senatorial por la Región del Maule.

La presidenta de Demócratas acusó que “aquí hay un hecho político grave, se trata de ganar por secretaría lo que no se es capaz de ganar en los votos”.

“Yo no llegué a la senaturía porque un colega mío fuera nombrado ministro de Estado y creo que es importante entender que con esta acción se le quita a la posibilidad a hombres y mujeres del Maule de poder decidir”, afirmó.

Acompañada de los timoneles de Chile Vamos, Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), la parlamentaria apuntó directamente contra Vodanovic y Francisco Huenchumilla.

“Quiero decirles a mis colegas que no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación, me refiero a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, que compite en el Maule y a mi colega y excamarada de partido, Francisco Huenchumilla, que compite en La Araucanía, que en la vida hay que tener coraje y poner la cara y no esconderse con un mandato detrás de un abogado, que en este caso es el abogado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde”, dijo.

Cuando se le preguntó si acusa directamente a la senadora Vodanovic de la situación, Rincón respondió que no es una acusación, sino que una afirmación.

“Ella logra con la impugnación y con el fallo del Tricel no tener competencia fuerte en la elección. Le digo a ella que no tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación y delegó su nombre a Gabriel Osorio”, concluyó.