Ximena Rincón queda fuera de la carrera al Senado: Tricel inhabilita su candidatura tras acoger reclamación de partidos oficialistas

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió este lunes inhabilitar la candidatura al Senado de Ximena Rincón, quien postulaba a un tercer periodo parlamentario consecutivo por la Región del Maule, al considerar que su postulación contraviene lo establecido en la Constitución.

En su fallo, el tribunal acogió la reclamación presentada por siete partidos políticos —el Partido Radical, Partido Liberal, Frente Amplio, Partido por la Democracia (PPD), Democracia Cristiana (DC), Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC)—, que cuestionaron la legalidad de la postulación de la actual senadora.

“La senadora se encuentra postulando para un tercer período, hallándose precisamente dentro del supuesto que el artículo 51 de la Carta Fundamental prohíbe, razón por la cual su candidatura no puede ser aceptada”, señala el fallo.

Cabe recordar que el artículo 51 de la Constitución establece que los parlamentarios pueden ser reelegidos sucesivamente solo por dos periodos, lo que en el caso de los senadores corresponde a una reelección inmediata.

Como consecuencia de la resolución, el Tricel dejó sin efecto la aceptación de su candidatura realizada previamente por el Servicio Electoral (Servel) el 29 de agosto de 2025.