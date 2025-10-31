DT cursa multas por más de $212 millones en fiscalización a buses interurbanos durante fin de semana largo

Tarapacá y Atacama fueron las regiones donde más se aplicaron multas.

La Dirección del Trabajo (DT) aplicó multas por más de $212 millones en medio de las fiscalizaciones de este jueves 30 y viernes 31 de octubre (feriado por el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes) por el fin de semana largo.

En concreto, se buscaba verificar que las tripulaciones comenzaran sus turnos con los descansos legales previamente cumplidos, para garantizar la seguridad carretera de los choferes, auxiliares y pasajeros.

Durante ambas fechas, la DT realizó 225 fiscalizaciones. De ese total, 67 terminaron con multas por $212.366.490 y la suspensión de seis tripulantes.

Los controles se concentraron en los buses que realizaban viajes de más de cinco horas.

La directora del Trabajo, Ana María Ruiz, señaló que en los operativos “reforzamos el control del cumplimiento de las jornadas legales de conducción y descanso de las tripulaciones en todo el territorio y ayudando a un esfuerzo compartido de varias instancias públicas para evitar accidentes carreteros por culpa de la fatiga de los conductores”.

Fiscalizaciones de la DT: Desglose por región