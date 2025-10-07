Diputados oficialistas presentan acusación constitucional contra juez Ulloa: “La Justicia merece una limpieza”

Según los parlamentarios la acusación tendría por acreditado que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago entregaba información al abogado Luis Hermosilla, además de intervenir en nombramientos de otros ministros.

Diputados oficialistas presentaron una acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa, cuestionado por las revelaciones en el marco del caso Hermosilla y que de todas formas fue respaldado en su rol como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La moción fue liderada por el parlamentario Daniel Manouchehri (PS) y apunta a notable abandono de deberes por parte del juez, quien fue respaldado por el Pleno de la Corte Suprema en una votación dividida en la cual abordaban los chats entre Ulloa y Hermosilla en los que el ministro de la Corte de Apelaciones entregaba información sobre litigios en curso.

“El ministro Antonio Ulloa no solo le enviaba poemas al señor Hermosilla, juntos tejían una verdadera red de impunidad en el Poder Judicial (…) vulnerando el principio de reserva, de abstención, de imparcialidad, de probidad, los cuales evidentemente configuran un notable abandono de deberes. Tenemos la convicción que la Justicia merece una limpieza”, afirmó el parlamentario socialista.

En la misma línea, la diputada Javiera Morales (FA) aseguró que habiéndose comprobado que Ulloa le entregaba información a Hermosilla tienen una buena base para esta acusación constitucional, agregando que en diversas causas el ministro debió haberse inhabilitado.