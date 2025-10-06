“¿Qué más tendría que hacer para salir de su cargo?”: Rincón condena la no remoción de Antonio Ulloa por parte de la Suprema

La periodista y panelista de Tolerancia Cero cuestionó la tardía y contradictoria reacción del Poder Judicial ante los graves antecedentes que pesan sobre el juez Antonio Ulloa, subrayando la doble vara con la que se ha actuado, en contraste con otros casos como el de Verónica Sabaj.

Hoy resuena en un especial sentido el dicho “la Justicia cuando tarda no es Justicia”.

La institución de la Justicia, a través de la Corte Suprema, demoró mucho en tomar cartas sobre el juez, si aun juez, Antonio Ulloa. Y llegó tarde y mal.

¿Por qué la oportunidad es relevante? Porque como se ha hecho ver, con la gravedad de los cargos que le ha comprobado el sumario en su contra (entregar resoluciones a Luis Hermosilla antes que fueran públicas, influir en al menos 10 nombramientos, prestar a un amigo su auto fiscal, etc.) si la decisión se hubiera tomado en medio del Caso Audios, difícilmente hubiéramos visto a siete ministros del máximo tribunal diciéndole a la ciudadanía que Ulloa aún puede ser un buen juez.

Ah, y que Verónica Sabaj acusada de hechos igual o hasta un poquito menos graves, sí tenía que salir.

Pero en el fragor de la campaña presidencial, esto pasa bastante inadvertido. Y nuestra obligación es hacer preguntas (aunque a veces las respuestas sean obvias).

¿Por qué se queda Ulloa? ¿Qué lo hace merecedor de esos 7 votos? ¿Por qué no se inhabilitaron magistrados que le debían gestiones? ¿Qué más tendría que hacer para salir de su cargo?

Su destino ahora depende de una Acusación Constitucional y mientras ¿Dónde lo destinarán? La Corte de Apelaciones de Santiago pidió su destitución y él solicita ser redestinado por ejemplo, a Coyhaique.

¿Son acaso ciudadanos de segunda categoría los que, en caso de ser trasladado, recibirían a un juez que no puede serlo en Santiago?

En una de esas lo mandan a clases de ética y termina en Coyhaique, con asignación de zona que incremente su salario.