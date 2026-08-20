“Derribar diferencias” y “construir acuerdos”: Ministro Arrau llama al diálogo para abordar la reforma de seguridad tras críticas por nuevo estado de excepción

Durante la noche de este jueves, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, hizo un llamado a las diversas fuerzas políticas que componen el Congreso a dialogar sobre la reforma constitucional de seguridad.

El titular de Seguridad se ha reunido con los senadores Andrés Longton (RN) y Rojo Edwards. Además, tuvo un encuentro con parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI): Flor Weisse, Constanza Hube, Eduardo Cretton y Jaime Coloma, para discutir los lineamientos de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Nos reunimos con el senador Luciano Cruz-Coke para conversar sobre la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y la reforma constitucional en materia de seguridad. Agradecemos su disposición y los aportes que compartió desde su experiencia, con propuestas y una… pic.twitter.com/jzw8lUd8p1 — Martín Arrau GH. (@martinarrau) August 20, 2026

En paralelo, también se reunió con el senador Luciano Cruz-Coke. “Cuando el objetivo es proteger a las familias chilenas, las diferencias políticas pasan a segundo plano. Lo que importa es trabajar juntos por la seguridad de Chile”, expuso Arrau.

En ese contexto, el secretario de Estado publicó en X que “aunar voluntades y derribar diferencias en pos de la seguridad es lo que hicimos tras buenas conversaciones y reuniones con parlamentarios”.

“Podemos discutir los tiempos, controles, perfeccionar el texto y construir acuerdos, pero no perder de vista el fondo: Chile necesita ir recuperando tranquilidad en los barrios, el control total en sus cárceles y fronteras, con el compromiso de todos”, enfatizó.

Estas declaraciones se dan en medio de los cuestionamientos a la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. Este se podrá decretar en caso de una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, y será el Presidente de la República quien lo declare y determine las zonas donde se aplicará. La medida podrá extenderse hasta por 120 días y ser prorrogada una vez por el Mandatario, lo que permitiría extender su duración hasta por 240 días.

Desde la oposición y abogados constitucionalistas han planteado su preocupación por el alcance de las facultades que tendría el Presidente de la República, como suspender o restringir derechos.

Aunar voluntades y derribar diferencias en pos de la seguridad es lo que hicimos tras buenas conversaciones y reuniones con parlamentarios. Seguiremos en este camino para empujar cada uno de los 30 proyectos de ley de la ACOT, para ir sumando herramientas en este rol primario… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) August 21, 2026

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