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“Derribar diferencias” y “construir acuerdos”: Ministro Arrau llama al diálogo para abordar la reforma de seguridad tras críticas por nuevo estado de excepción

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Durante la noche de este jueves, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, hizo un llamado a las diversas fuerzas políticas que componen el Congreso a dialogar sobre la reforma constitucional de seguridad.

El titular de Seguridad se ha reunido con los senadores Andrés Longton (RN) y Rojo Edwards. Además, tuvo un encuentro con parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI): Flor Weisse, Constanza Hube, Eduardo Cretton y Jaime Coloma, para discutir los lineamientos de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

En paralelo, también se reunió con el senador Luciano Cruz-Coke. “Cuando el objetivo es proteger a las familias chilenas, las diferencias políticas pasan a segundo plano. Lo que importa es trabajar juntos por la seguridad de Chile”, expuso Arrau.

En ese contexto, el secretario de Estado publicó en X que “aunar voluntades y derribar diferencias en pos de la seguridad es lo que hicimos tras buenas conversaciones y reuniones con parlamentarios”.

“Podemos discutir los tiempos, controles, perfeccionar el texto y construir acuerdos, pero no perder de vista el fondo: Chile necesita ir recuperando tranquilidad en los barrios, el control total en sus cárceles y fronteras, con el compromiso de todos”, enfatizó.

Estas declaraciones se dan en medio de los cuestionamientos a la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. Este se podrá decretar en caso de una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, y será el Presidente de la República quien lo declare y determine las zonas donde se aplicará. La medida podrá extenderse hasta por 120 días y ser prorrogada una vez por el Mandatario, lo que permitiría extender su duración hasta por 240 días.

Desde la oposición y abogados constitucionalistas han planteado su preocupación por el alcance de las facultades que tendría el Presidente de la República, como suspender o restringir derechos.

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