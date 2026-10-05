Suspenden preparación de juicio oral de Manuel Monsalve: Habría sido notificado fuera de plazo

La audiencia de preparación de juicio oral contra Manuel Monsalve, prevista para la mañana de este lunes en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, fue suspendida.
De acuerdo con los antecedentes, la decisión estaría relacionada con un problema en la notificación al exsubsecretario, quien habría sido informado fuera del plazo correspondiente.
La instancia debía definir las pruebas que podrán ser presentadas posteriormente durante el juicio oral por los delitos de violación y abuso sexual que imputa el Ministerio Público.
Monsalve había llegado durante la mañana al Centro de Justicia de Santiago y, antes de la audiencia, volvió a sostener su inocencia. “Tengo plena confianza en mi defensa, sostengo mi inocencia”, señaló.
El tribunal al acogió la solicitud de la defensa y modifica la cautelar: se fijó arresto domiciliario nocturno, más arraigo nacional y prohibición de contacto con la víctima.
La Fiscalía solicita una pena total de 14 años de cárcel contra la exautoridad. Por ahora, no se ha informado una nueva fecha para la audiencia de preparación de juicio oral.
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