Gobierno abre la puerta a reponer Yo Elijo Mi PC durante discusión del Presupuesto: “No tendría sentido descartarlo a priori”

El subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, abrió la puerta a que el programa Yo Elijo Mi PC pueda ser repuesto durante la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, luego de las críticas generadas por la propuesta de terminar con la iniciativa.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad llamó a esperar el desarrollo de la tramitación legislativa y recordó que el proyecto presentado por el Ejecutivo puede experimentar modificaciones durante su paso por el Congreso.

Consultado directamente sobre si existe la posibilidad de reponer el programa, Lagos respondió: “No tendría sentido descartarlo a priori porque ni siquiera ha empezado la tramitación”.

“Hay que ver cómo se va a dar la tramitación, que los actores políticos tengan toda la información sobre la mesa y, en base a eso, tomar decisiones”, agregó.

Pese a dejar abierta la posibilidad de modificar la propuesta, Lagos defendió que el Gobierno revise la efectividad de programas sociales y rechazó que cualquier ajuste pueda interpretarse automáticamente como una reducción de beneficios.

Respecto de Yo Elijo Mi PC, señaló que se trata de una iniciativa que conoce desde hace años, pero planteó que corresponde analizar sus resultados.

“A mí me llama la atención que nosotros, a priori, por un proyecto o por una iniciativa que tiene un buen titular, que suena bien, pero que los datos dicen que no está teniendo los efectos que dice que debería tener, no hagamos nada al respecto”, sostuvo.

El subsecretario agregó que, precisamente porque los recursos públicos están destinados a personas que los necesitan, el Estado debe revisar si están siendo utilizados de manera eficiente.

“Esto no son las tablas de la ley”

Lagos también pidió cautela frente a las críticas surgidas antes de que comience formalmente la discusión del Presupuesto 2027 y enfatizó que la propuesta del Ejecutivo no es inamovible.

“Esto no son las tablas de la ley, sino que es una Ley de Presupuestos, que es la más importante del año, pero nosotros ya hemos mostrado que estamos abiertos a dialogar con todos”, afirmó.

La autoridad sostuvo que el foco del proyecto debe estar en las principales dificultades que enfrenta actualmente el país, mencionando entre ellas el empleo, la inversión y la niñez.

“Necesitamos un presupuesto que priorice los dolores más agudos que hoy día está padeciendo la ciudadanía”, concluyó.