“Duele el alma de Chile”: Expresidente Boric lamenta asesinato del sargento Jaime Urrea en Quilleco

El expresidente Gabriel Boric lamentó este lunes el asesinato del sargento segundo de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos, quien murió durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, Región del Biobío.
“Duele el alma de Chile cuando a un servidor público que trabajaba protegiendo a los más débiles se le arrebata la vida de esta manera infame”, escribió Boric a través de su cuenta de X.
El exmandatario también envió “un abrazo grande” a la familia del funcionario y a Carabineros.
Urrea, de 40 años y con 18 años de servicio, recibió un disparo de escopeta en el cuello cuando participaba de un procedimiento por VIF durante la noche del domingo. El presunto autor fue detenido en el lugar.
La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles de la PDI, por instrucción del Ministerio Público.
Muere asesinado el Sargento de Carabineros Jaime Urrea Burgos. Duele el alma de Chile cuando a un servidor público que trabajaba protegiendo a los más débiles se le arrabata la vida esta manera infame. Un abrazo grande a su familia y a la institución.
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 5, 2026
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