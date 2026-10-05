“No hay que politizar la muerte, no tengo recuerdos de que pidan la cabeza de alguien porque murió un carabinero”: La reflexión del senador Squella (Rep) por asesinato en Quilleco

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al asesinato del sargento 2° de Carabineros Jaime Urrea.

El funcionario policial murió en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima en el marco de un procedimiento por violencia intrafamiliar.

En diálogo con Radio ADN, Squella fue consultado por el hecho, dado que se trata del quinto asesinato de un miembro de Carabineros desde el inicio del Gobierno, ante lo cual sostuvo que “hay un drama enorme, hay una sensación de angustia y de dolor, más allá de la muerte de una persona cualquiera. Cuando muere un carabinero, es Chile entero el que está de luto”.

“Nos tiene que hacer reflexionar (…) si es que las políticas públicas, la manera en que el Estado está protegiendo a la población, yo creo que no dan abasto. Evidentemente, hay que pasar a un estándar superior“, añadió.

Posteriormente, se le preguntó por situaciones del pasado en que se pedían responsabilidades políticas por muertes de carabineros, ante lo cual Squella replicó que “no hay que politizar la muerte. Yo no tengo recuerdos de que alguien pida la cabeza de alguien porque murió un carabinero“.

“Yo lo trato de separar de la muerte, obviamente, para que nadie piense que uno le echa la culpa a alguien. No le estoy echando la culpa a quienes tienen una mirada distinta de cómo combatir la delincuencia de que muera un carabinero”, agregó el parlamentario.

Finalmente, sostuvo que “yo estoy refiriéndome directamente a quienes creen que las policías, cuando hacen uso de la fuerza, tienen que estar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos”.