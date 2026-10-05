Siguen las precipitaciones en la Región Metropolitana: ¿Cuánto lloverá esta semana en Santiago?

A pesar de la llegada de la primavera, parece que las lluvias aún no tienen fecha de término en parte del país.

De acuerdo al portal Meteored, para esta semana se proyecta la llegada de un nuevo sistema frontal a la Región Metropolitana.

¿Cuándo lloverá en Santiago?

Las primeras gotas de agua comenzarían a caer durante la medianoche de este martes 6 de octubre y se mantendrían hasta la mañana.

Mientras que un segundo pulso está previsto para la tarde-noche de este mismo día.

Según las proyecciones indicadas por Meteored, se podrían acumular entre 15 y 35 mm de agua caída en Santiago.

De todos modos, el evento no terminaría el martes. Según el portal, las precipitaciones se extenderían la madrugada y mañana del miércoles 7.

Según el modelo europeo ECMWF, la probabilidad de ocurrencia de lluvias supera el 90% para Santiago. El modelo norteamericano GFS va en la misma línea, confirmando un escenario lluvioso para esta semana.

Entre el martes 6 y el jueves 8 de octubre se mantiene vigente un aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por posibles tormentas eléctricas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, que tendrán probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.

Así, entre este lunes y el jueves las precipitaciones podrían acumular hasta 50 mm de agua caída.

Las lluvias podrían darse con mayor intensidad en zonas del surponiente y sectores de la cordillera metropolitana.