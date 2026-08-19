Reforma de seguridad: Senador Cruz Coke (Evópoli) afirma que “ha faltado diálogo con los parlamentarios propios”

Distintos reparos ha generado la reforma constitucional presentada por el Gobierno ante el Senado esta semana. La iniciativa establece una serie de aspectos para ampliar las herramientas contra el crimen organizado y el terrorismo.

Sin embargo, hay algunos elementos que han despertado dudas en los parlamentarios, como la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que tendría una duración de 120 días prorrogables. Este punto, en todo caso, permitiría extender la medida por hasta 240 días.

A ello se suma que, con el fin de facilitar la persecución penal, se busca crear un listado de organizaciones criminales y terroristas.

Uno de quienes ha expresado sus aprensiones es el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz Coke, quien afirmó que ha faltado diálogo con el propio oficialismo respecto a la propuesta del Ejecutivo.

En entrevista con Radio Duna, dijo que la agenda de seguridad es prioritaria, pero que “tal como está planteado el texto, la verdad que sorprende mucho”.

“El estado de emergencia de 120 días prorrogable, sin intervención del Congreso, es algo que hoy día, teniendo cuatro estados de emergencia, le otorga al presidente de la República una cantidad de atribuciones que yo creo que lindan con algo que a mí me parece tremendamente peligroso en un Estado de derecho”, sostuvo.

En esa línea, el senador dijo que en las demás tiendas de Chile Vamos también hay sorpresa por lo que ha planteado el Gobierno y aseguró que ha faltado diálogo con los parlamentarios oficialistas.

“Acá lo que ha faltado ha sido diálogo, ha sido diálogo con los propios. No puede ser que en una agenda que es muy propia del Gobierno —que todos estamos dispuestos a apoyar porque la agenda de seguridad es fundamental— no nos pongamos de acuerdo porque las reformas constitucionales que se están enviando, la verdad es que no están hechas con la discusión anterior que han debido tener”, acotó.

Consultado sobre si no respaldaría el estado de excepción que propone actualmente el Gobierno, respondió: “Por ningún motivo”.

Cruz Coke apuntó también a que atribuciones de seguridad como la modernización de Carabineros o las Reglas del Uso de la Fuerza se pueden llevar adelante con la legislación actual: “Hagámosle algunos ajustes si es necesario. Yo creo que hay cosas dentro del proyecto que son valiosas, pero deben ser ajustes”.

“Este cambio enorme lo que está haciendo es ponerle el sistema cuesta arriba al propio Gobierno, con los propios, y es un absurdo porque uno debiera tener a la oposición discutiendo acerca de este tema bastante más que al Gobierno”, señaló.

Con todo, el senador aseguró que hay “total disposición al cambio de agenda en seguridad, pero el cambio constitucional, como está hoy día, no está bien planteado”.