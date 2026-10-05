Nevados de Chillán registra mayor actividad: Advierten posibles episodios de más energía

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán registró un aumento de su actividad explosiva durante las últimas horas, según informó el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
El organismo detectó incandescencia permanente en la zona de los cráteres activos y proyección de material balístico a mayores distancias que las observadas previamente durante el actual ciclo eruptivo.
También se constató un aumento de la temperatura superficial en la zona activa. Imágenes satelitales del 4 de octubre mostraron una anomalía térmica coincidente con el sector donde se encuentra emplazado el cuerpo efusivo.
Ante este escenario, Sernageomin advirtió que “no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar o mayor energía” y mantiene al complejo bajo Alerta Técnica Amarilla.
Mantienen perímetro de seguridad
Las autoridades mantienen un perímetro de seguridad de dos kilómetros alrededor del Centro de Emisión 3 (CE3), mientras continúa el monitoreo permanente del volcán.
Senapred mantiene además una Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco, vigente desde el pasado 15 de junio.
#SENAPREDÑuble Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco por actividad del Complejo Volcánico Nevados de Chillán. Más información en: https://t.co/Kt2pD6dIja https://t.co/jAhVHRjfwl
— SENAPRED (@Senapred) October 5, 2026
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