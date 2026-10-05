Crimen de carabinero: Senado reitera compromiso de “seguir trabajando con sentido de urgencia” para fortalecer herramientas de las policías

El Senado emitió una declaración a raíz del crimen del sargento 2º Jaime Ariel Urrea Burgos, ocurrido la noche del domingo en la comuna de Quilleco (Región del Biobío).

Según informó la institución, mientras el funcionario era parte de un procedimiento por violencia intrafamiliar, recibió un impacto de bala. Si bien fue trasladado rápidamente hasta un recinto asistencial, falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, viajó hasta la región, mientras que desde el Gobierno condenaron los hechos. Se trata de la segunda muerte de un funcionario policial en dos semanas.

En un comunicado firmado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente Iván Moreira, expresaron su “profundo pesar y condena por el asesinato del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos, quien perdió la vida mientras cumplía con su deber de proteger y auxiliar a la ciudadanía en un procedimiento policial en Quilleco”.

“En menos de diez días nuestro país vuelve a lamentar el asesinato de un funcionario de Carabineros. Esta situación es profundamente dolorosa y no puede ser normalizada”, dijeron.

En esa línea, expresaron sus condolencias a la familia, seres queridos y a la institución por el fallecimiento del sargento.

“Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con sentido de urgencia y responsabilidad para fortalecer las herramientas de nuestras policías, enfrentar con decisión la violencia y el crimen, y garantizar que quienes atentan contra quienes nos protegen respondan ante la justicia”, señalaron en el comunicado.