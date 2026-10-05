La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) se refirió al asesinato del sargento 2° de Carabineros Jaime Urrea ocurrido durante las últimas horas en la Región del Biobío.
El funcionario policial murió en Quilleco durante la noche del pasado domingo, mientras auxiliaba a una víctima en el marco de un procedimiento por violencia intrafamiliar.
Sobre este hecho, Matthei señaló a través de su cuenta de X que “a quien mata a un carabinero, todo el peso de la ley. Sin excusas y sin impunidad“.
Del mismo modo, aseguró que “no podemos seguir normalizando la muerte de un carabinero cada semana. Los delincuentes nos llevan ventaja y el país no resiste“.
Finalmente, puntualizó que “el Estado tiene que recuperar el control, perseguir a los delincuentes y proteger a nuestras policías“.
A quien mata a un carabinero, todo el peso de la ley. Sin excusas y sin impunidad.
No podemos seguir normalizando la muerte de un carabinero cada semana. Los delincuentes nos llevan ventaja y el país no resiste.
El Estado tiene que recuperar el control, perseguir a los delincuentes y proteger a nuestras policias.
— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 5, 2026
Lo más leído
- Presidenta de RN defiende “Yo Elijo mi PC”: “No creo que quitarle ese programa a los niños sea lo mejor”
- Gobierno abre la puerta a reponer Yo Elijo Mi PC durante discusión del Presupuesto: “No tendría sentido descartarlo a priori”
- "No podemos normalizar la muerte de un carabinero cada semana": El llamado de Matthei tras nuevo asesinato de un funcionario policial en los últimos días
- Suspenden preparación de juicio oral de Manuel Monsalve: Habría sido notificado fuera de plazo
- Crimen de carabinero: Senado reitera compromiso de "seguir trabajando con sentido de urgencia" para fortalecer herramientas de las policías