“No podemos normalizar la muerte de un carabinero cada semana”: El llamado de Matthei tras nuevo asesinato de un funcionario policial en los últimos días

La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) se refirió al asesinato del sargento 2° de Carabineros Jaime Urrea ocurrido durante las últimas horas en la Región del Biobío.

El funcionario policial murió en Quilleco durante la noche del pasado domingo, mientras auxiliaba a una víctima en el marco de un procedimiento por violencia intrafamiliar.

Sobre este hecho, Matthei señaló a través de su cuenta de X que “a quien mata a un carabinero, todo el peso de la ley. Sin excusas y sin impunidad“.

Del mismo modo, aseguró que “no podemos seguir normalizando la muerte de un carabinero cada semana. Los delincuentes nos llevan ventaja y el país no resiste“.

Finalmente, puntualizó que “el Estado tiene que recuperar el control, perseguir a los delincuentes y proteger a nuestras policías“.