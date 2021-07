La mañana de este viernes, el diputado de Evolución Política (Evópoli) Luciano Cruz-Coke publicó una serie de documentos que acreditarían que sí se habrían pagado las cotizaciones de su ex asesora del hogar Ana Mendoza, pese a que ella denunció lo contrario.

Mendoza acusó en CHV Noticias y CNN Chile que dejó de ir a trabajar luego que su empleadora se contagiara de coronavirus en marzo de 2020 y ante la implementación de las cuarentenas, pero con el paso del tiempo afirmó haber recibido constantes solicitudes para volver a laborar de manera presencial, aun cuando el protocolo sanitario lo impedía.

La denunciante sostuvo que Javiera García-Huidobro, esposa del diputado, “empezó a acosarme por teléfono, y me dijo que tenía que ir, que son mentiras (…), fue un acoso durante los cinco meses que duró la pandemia”, cuenta.

Además, acusó que “el sueldo de marzo me lo pagó en junio”, y en julio se acogió a la Ley de Protección del Empleo hasta que decidió volver, pero días después recibió la carta de despido. Por esto, inició una demanda en la que se se detallan posibles incumplimientos como remuneraciones impagas, vacaciones pendientes, retraso en pago de cotizaciones, no entrega de liquidaciones, incumplimiento de hora de colación, despido injustificado y no entrega de finiquito.

Respuesta de Cruz-Coke

Junto con publicar las cotizaciones de la ex trabajadora, el diputado compartió un comunicado de la defensa de García-Huidobro en el cual indica que el “jueves 29 de julio se realizó una audiencia de conciliación por la demanda laboral de Ana Mendoza a Javiera García Huidobro, donde previamente ya se había ofrecido pruebas que dan cuenta que no ha habido vulneración de derechos fundamentales y que la relación laboral entre ambas siempre se dio con la más absoluta normalidad, cordialidad y confianza; y, con total apego, y cumplimiento al contrato de trabajo que las vinculaba”.

“El tribunal propuso bases para conciliar, las que fueron desechadas por segunda vez por el abogado de la Sra. Ana Mendoza, quien señaló no tener instrucciones para conciliar sus pretensiones por más de 28 millones de pesos”, agrega.

Adicionalmente, el diputado de Evópoli dijo que “no existe solicitud de trabajar en pandemia” y que la “investigación debe ser objetiva y fundamentos para develar móvil real”.