La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la tarde de este miércoles en general el proyecto que busca reestablecer la obligación de votar en las elecciones.

La idea tuvo una abrumadora mayoría con 107 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones. Ahora, la iniciativa retornará a la Comisión de Gobierno Interior para analizar las indicaciones.

A través de Twitter, el alcalde reelecto de Valparaíso, Jorge Sharp, manifestó su opinión sobre la iniciativa y apuntó a los partidos políticos.

“Los partidos políticos tradicionales tienen miedo. La gente no los quiere y ahora buscan obligar a votar por ellos”, expresó la autoridad comunal. Además, calificó al proceso como “democracia de cartón”.

En una publicación del 26 de mayo también se había manifestado en contra de la iniciativa: “El voto como obligación – y sanción, si no lo ejerces- es entender la democracia de forma elitista y punitiva”.

“El pueblo, y en particular los sectores populares, no votan porque por más de 30 años se le expolió su capacidad política y se le excluyó deliberadamente“, agregó.

