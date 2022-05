El ex ministro del Interior Rodrigo Delgado cuestionó el estado de excepción que rige actualmente en la macrozona sur, señalando que “hay que ser claro en el mensaje y en las señales (…) Lo de ‘acotado’ tiene que ver más con una sensibilidad política“.

En conversación Radio Pauta, Delgado criticó que la medida se aplique solo a las rutas: “Es como si yo hubiese dicho ‘mira, para combatir el comercio ambulante ilegal en la Alameda voy a atacar solo la vereda norte”.

“¿Qué estoy diciendo con eso?, ¿qué le estoy diciendo a quienes yo quiero perseguir y a la gente a la cual quiero proteger? Les estoy diciendo ‘bueno, la vereda sur va a quedar la embarrada, porque ahí no habrá nadie”, recalcó.

El ex secretario de Estado también se refirió a los dichos de la actual ministra del Interior, Izkia Siches. “Una cosa es la acción (…), pero otra cosa son los mensajes (…) Yo no puedo partir diciendo que yo no creo en esto, pero vamos a hacerlo igual”, sostuvo.

“Cuando la ministra dice que esto (el estado de excepción) no sirve y lo está aplicando (…) es una mala señal para la gente que quiere vivir en paz, para el que quiere hacer daño y para las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas que trabajan en la zona”, agregó.

Finalmente, Delgado aseguró que “solo la entrega de tierras no va a solucionar el conflicto (…) Hay mucha gente que se tienta en ver esto como que fuera una lista de supermercado“.