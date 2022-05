El gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, aseguró que el Servicio de Impuestos Internos (SII) dejó de seguir en 2018 la ruta del dinero respecto al robo de madera ocurrido en la macrozona sur.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, la autoridad afirmó que en la zona “sí existe crimen organizado”, añadiendo que “hay una organización criminal que se dedica a robar madera, que maneja del orden de US$ 100 millones en madera robada. Hay camiones que pasan”.

En ese sentido, Díaz relató que “usted puede distinguir dos tipos de camiones en nuestra región: los que van con madera ilegal y los que van con madera legal, y se diferencian físicamente. El que va con madera ilegal va sobredimensionado, va sin patente, va con una bandera mapuche. La fiscalización de vialidad en (el fundo) La Romana, no se hace. La fiscalización de Carabineros es ocasional. La fiscalización del Servicio de Impuestos Internos…”.

“Es un gran elemento que financia acciones de carácter violento, que son paralelas a una serie reivindicaciones muy justificadas de parte tanto del pueblo lafquenche o pehuenche (…) Usted tiene dos mundos hoy día y parece que está tomando la mano de control el crimen organizado”, agregó.

Consultado sobre si no es más fácil seguir la ruta del dinero de aquellas bandas a las que hace mención, respondió: “Estoy convencido de que, si se hiciera una fiscalización importante en el peaje Las Maicas en la Ruta 5, o en el peaje de Horcones en la Ruta 160, que es la que une la Provincia de Concepción con la Provincia de Arauco, sería distinta la situación”.

“¿El SII no hace ese trabajo?”, se le contrapreguntó. “Lo hizo mientras a mí me tocó trabajar de intendente. Dejó de hacerlo después del año 2018”, afirmó.

Díaz dijo no saber por qué esto ya no se estaría haciendo: “No tengo ningún argumento ni razón lógica para saber por qué lo dejaron de hacer. A mí me parece absolutamente irracional que se haya dejado de seguir la ruta del dinero”.

“Yo creo que debe haber corrupción”

Ante la pregunta de si cree que existe corrupción, contestó: “¿Por qué tendríamos que ser distintos a otros países que han tenido crimen organizado instalado?”.

“No tengo pruebas, pero le diría que tiene cara de gato, cola de gato y parece que dice miau (…) Yo creo que debe haber”, añadió.

Finalmente, el gobernador manifestó que el SII “no fiscaliza con la unidad especial que tenía para trabajar en la Región del Biobío y creo que esa no es una decisión del grupo de Impuestos Internos del Biobío, yo creo que fue una decisión política en su tiempo”.