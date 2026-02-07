Delegados presidenciales: Conoce el listado de quienes representarán en cada región el gobierno de José Antonio Kast

El anuncio de este sábado vino acompañado también por el listado de quienes conformarán las subsecretarías de las distintas carteras ministeriales.

El presidente electo, José Antonio Kast, presentó este sábado 7 de febrero a los subsecretarios y delegados presidenciales que formarán parte de su Gobierno, junto a quienes asumirá el próximo 11 de marzo.

El anuncio llega tras su gira internacional, donde se reunió con diversos líderes. 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales conformarán la “segunda línea” de su futuro Gobierno. La presentación se llevó a cabo en el Hotel Radisson Blu de Las Condes.

Revisa a los delegados:

Cristián Sayes | Arica y Parinacota

Adriana Tapia | Tarapacá

Katherine López | Antofagasta

Sofía Cid | Atacama

Víctor Pino | Coquimbo

Manuel Millones | Valparaíso

Germán Codina | Metropolitana

Susana Pinto | Del Libertador Bernardo O’Higgins

Juan Eduardo Prieto | Maule

Diego Sepúlveda | Ñuble

Julio Anativia | Biobío

Francisco Ljubetic | Araucanía

Vicky Carrasco | Los Ríos

Cristián Palma | Los Lagos

Luz María Vicuña | Aysén

Ericka Farías | Magallanes

