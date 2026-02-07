Delegados presidenciales: Conoce el listado de quienes representarán en cada región el gobierno de José Antonio Kast

Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.
El anuncio de este sábado vino acompañado también por el listado de quienes conformarán las subsecretarías de las distintas carteras ministeriales.
El presidente electo, José Antonio Kast, presentó este sábado 7 de febrero a los subsecretarios y delegados presidenciales que formarán parte de su Gobierno, junto a quienes asumirá el próximo 11 de marzo.
El anuncio llega tras su gira internacional, donde se reunió con diversos líderes. 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales conformarán la “segunda línea” de su futuro Gobierno. La presentación se llevó a cabo en el Hotel Radisson Blu de Las Condes.
Lee también: Quiénes son las y los 40 subsecretarios que conformarán el inicio del gobierno de Kast
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.