Delegados presidenciales: Conoce el listado de quienes representarán en cada región el gobierno de José Antonio Kast

Por Dagmar Gillibrand

07.02.2026 / 13:27

El anuncio de este sábado vino acompañado también por el listado de quienes conformarán las subsecretarías de las distintas carteras ministeriales.

El presidente electo, José Antonio Kast, presentó este sábado 7 de febrero a los subsecretarios y delegados presidenciales que formarán parte de su Gobierno, junto a quienes asumirá el próximo 11 de marzo.

El anuncio llega tras su gira internacional, donde se reunió con diversos líderes. 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales conformarán la “segunda línea” de su futuro Gobierno. La presentación se llevó a cabo en el Hotel Radisson Blu de Las Condes.

Revisa a los delegados:

  • Cristián Sayes | Arica y Parinacota
  • Adriana Tapia | Tarapacá
  • Katherine López | Antofagasta
  • Sofía Cid | Atacama
  • Víctor Pino | Coquimbo
  • Manuel Millones | Valparaíso
  • Germán Codina | Metropolitana
  • Susana Pinto | Del Libertador Bernardo O’Higgins
  • Juan Eduardo Prieto | Maule
  • Diego Sepúlveda | Ñuble
  • Julio Anativia | Biobío
  • Francisco Ljubetic | Araucanía
  • Vicky Carrasco | Los Ríos
  • Cristián Palma | Los Lagos
  • Luz María Vicuña | Aysén
  • Ericka Farías | Magallanes

