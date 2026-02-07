Quiénes son las y los 40 subsecretarios que conformarán el inicio del gobierno de Kast

Este sábado el presidente electo dio a conocer el listado de quienes conformarán las subsecretarías en la instalación de su gobierno desde el 11 de marzo.

De la nómina de quienes acompañarán el inicio del gobierno de José Antonio Kast destaca el exconsejero constitucional (segundo proceso constituyente) Luis Silva (PRep), así como también Máximo Pavez, quien fuera subsecretario general de la Presidencia del segundo mandato de Sebastián Piñera.

Por otro lado aparece también el nombre de Andrés Jouannet (Amarillos), diputado por La Araucanía exintendente de la región, así como también la Ana Victoria Quintana, abogada y exfiscal que congeló su militancia en el Partido Nacional Libertario a propósito de la postura que adoptó la colectividad de no ser parte del gobierno de Kast.

De momento queda pendiente quien asuma en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, anuncio que desde la OPE afirmaron se dará los próximos días.

Revisa a continuación un resumen de las credenciales de cada una de las personas nombradas por el presidente electo.

Quiénes son las y los subsecretarios en la primera etapa del gobierno de Kast

Ministerio de Agricultura

Subsecretaría de Agricultura: Francesco Venezian, ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor y técnico superior en administración agrícola SNA. Fue seremi de Agricultura entre 2012 y 2014, además de gerente general de la Cooperativa Agrícola y Lechera de Casablanca.

Ministerio de Bienes Nacionales

Subsecretaría de Bienes Nacionales: Javier Peró, ingeniero civil con diplomado en arquitectura sustentable de la PUC. Fue director de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, miembro del directorio de Empresas B Chile.

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Rafael Araos, médico cirujano de la Universidad de Los Andes con especialidad en medicina interna, además de enfermedades infecciosas. Fue consultor de la OMS y jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal en 2020.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Subsecretaría de Cultura: Carlos Lobos, abogado de la Universidad Andrés Bello. Fue subsecretario de Cultura entre 2012 y 2014, además de concejal de Lampa.

Subsecretaría de Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda, arquitecto y magíster en arquitectura de la PUC. Ejerció en esta subsecretaría entre 2018 y 2022, además de haber sido consejero del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Ministerio de Defensa

Subsecretaría de Defensa: Rodrigo Álvarez, ingeniero naval electrónico de la Academia Politécnica Naval. Fue vicealmirante de la Armada y director de la Academia de la misma, además de comandante en jefe de la Zona Naval y subjefe del Estado Mayor General de la Armada.

Ministerio del Deporte

Subsecretaría del Deporte: Andrés Otero, periodista de la Universidad Diego Portales con diplomado en Gestión Deportiva. Ya ejerció el cargo entre 2018 y 2022. Fue gerente general de la Federación de Tenis de Chile y socio fundador y editor general de Prensafutbol.cl.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Subsecretaría de Servicios Sociales: Alejandro Fernández, abogado con diplomado en Probidad y Buen Gobierno. Fue jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre 2018 y 2019 y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Socedad (IES).

Subsecretaría de la Niñez: Marcelo Sánchez, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue director de Sercotec e investigador principal de los estudios de implementación en Chile del Programa Familias Unidas.

Subsecretaría de Evaluación Social: Gabriel Ugarte, ingeniero civil industrial. Ha sido investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) y asesor de esta subsecretaría.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño: Karl Franz Koehler, abogado con diplomado en análisis y planificación tributaria PUC, máster LLM en Mercado de Valores y Regulaciones Financieras de la Universidad de Georgetown. Ha trabajado como socio senior y fundador de Dentons Chile, además de ser socio de Larraín Reconret y Urzúa Abogados Limitada. Fue asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán.

Subsecretaría de Pesca: Osvaldo Urrutia, abogado con magíster en Derecho y doctor en Derecho. Fue profesor e investigador de la PUCV y consultor internacional en la División de Pesca y Acuicultura de la FAO, así como también asesoró a la División Jurídica y a la Unidad de Asuntos Internacionales de la subsecretaría.

Subsecretaría de Turismo: María Paz Lagos, periodista de la Universidad Gabriela Mistral con magíster en Ciencia Política PUC. Fue subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, además de investigadora y encargada de vinculación con el medio en la Fundación Aire Nuevo.

Ministerio deEducación

Subsecretaría de Educación: Daniel Rodríguez, geógrafo de la PUC con diplomado en políticas públicas en educación y máster en investigación educacional. Fue director ejecutivo de la Fundación Acción Educar y jefe de asesores del Mineduc en 2019, además de secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación entre 2019 y 2021.

Subsecretaría de Educación Superior: Fernanda Valdés, profesora de educación general básica con postítulo en consejería educacional y vocacional junto con diplomado Enseñar para Aprender Profundamente de la PUC. Ejerció como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación y como asesora académica del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).

Subsecretaría de Educación Parvularia: María Cristina Tupper, ingeniera comercial de la PUC con magíster en Educación de la Universidad de Los Andes. Fue directora del Área Educación Inicial de la Corporación Crece Chile e investigadora del Área de Estudios de la Fundación Jaime Guzmán, además de investigadora del Programa Social del thinktank Libertad y Desarrollo.

Ministerio de Energía

Subsecretaría de Energía: Hugo Briones, ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile. Ha ejercido como gerente de proyectos y de ingeniería en empresas inmobiliarias.

Ministerio de Hacienda

Subsecretaría de Hacienda: Juan Pablo Rodríguez, abogado de la PUCV con experiencia com analista de la Segpres entre 2011 y 2014 y fue director ejecutivo de la Fundación Piensa.

Direccción de Presupuestos: José Pablo Gómez, ingeniero civil de industrias de la PUC y Master of Arts in Economics de la Universidad de Georgetown. Fue director de la Dipres y ha ejercido como gerente corporativo de Administración y Finanzas de ENAP, además de superintendente de Isapres.

Ministerio de Interior

Subsecretaría de Interior: Máximo Pavez, abogado y máster LLM en Derecho Regulatorio PUC. Fue subsecretario de la Segpres en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y miembro de la comisión experta del segundo proceso constituyente. Además, fue director de programa Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: Sebastián Figueroa, ingeniería comercial y MBA PUC. Fue jefe del Deparamento de Educación Municipal del municipio de Paine, seremi en la Región de O’Higgins y director del Área de Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán, además de gerente general y gerente de personas de la ACHS.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Subsecretaría de Justicia: Luis Alejandro Silva, abogado con doctorado en Derecho. Fue consejero constitucional en el segundo proceso constituyente y ha ejercido como académico en las universidades de Los Andes y San Sebastián, habiendo sido también vicerrector de Investigación y Postgrado de la primera.

Subsecretaría de Derechos Humanos: Pablo Mira, abogado, Master of Public Policy de la Universidad de Oxford. Fue asesor de Gabinete y Coordinador Administrativo de la Convención Constitucional en la Segpres.

Ministerio de Medio Ambiente

Subsecretaría de Medio Ambiente: José Ignacio Vial, abogado con diplomado en Derecho de Recursos Naturales PUC. Fue abogado de la Fiscalía de la Superintendencia del Medio Ambiente y ejerció como abogado de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.

Ministerio de Minería

Subsecretaría de Minería: Álvaro Gómez, abogado y MBA PUC. Fue director del Comité de Asuntos Legislativos de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y jefe de gabinete de la subsecretaría entre 2012 y 2014.

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género: Daniela Castro, abogada y máster en Derecho Medioambiental y Sostenibilidad, con diplomados en derecho administrativo, derecho procesal constitucional y acciones constitucionales, derechos humanos y función pública, entre otros. Fue asesora jurídica del gabinete del alcalde de Santiago, además de abogada de la dirección de Logística en el departamento de Bienes Raíces Activos Institucionales de Carabineros de Chile.

Noticia en desarrollo…