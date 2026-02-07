27 son independientes y de los que militan, la mayoría son de RN: Los datos de Azerta sobre los subsecretarios de Kast

Además, se consignó que la mayoría de las autoridades designadas son abogados, seguidos de ingenieros.

Este sábado se dio a conocer el listado completo de subsecretarios y subsecretarias que se sumarán al Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, a contar del próximo 11 de marzo.

En este contexto, Azerta elaboró un informe con un análisis de las designaciones de las autoridades que desempeñarán funciones en los ministerios.

Es así que el documento consigna que se designó un total de 28 hombres y 11 mujeres en las subsecretarías.

Respecto a militancia política, se detalló que 27 son independientes. De quienes militan, cinco son de Renovación Nacional, tres son de la UDI, tres son del Partido Republicano y uno es de Amarillos.

Posteriormente, se evaluó la profesión de cada subsecretario, y una destacó por sobre las demás. De las autoridades, 16 son abogados o abogadas, seguidas de 6 que estudiaron ingeniería comercial.