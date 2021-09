Tras los hechos ocurridos durante el fin de semana en una marcha contra la inmigración irregular en Iquique -donde participantes de la manifestación quemaron las pertenencias de un grupo de inmigrantes-, las críticas apuntaron hacia el Ejecutivo, las autoridades locales y el delegado presidencial de Tarapacá.

Este último, Miguel Ángel Quezada, respondió a los cuestionamientos en su contra en conversación con 24 horas.

Quezada argumentó que fueron los parlamentarios del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC) quienes “cercenaron” la ley de migraciones, luego de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), y le “quitaron facultades”.

El delegado respondió a los cuestionamientos que realizó José Miguel Carvajal, gobernador regional de Tarapacá, en conversación con CNN Chile.

“Él viene llegando del 14 de julio, donde se comprometió con la ciudadanía que se va a hacer cargo del tema humanitario, y hasta la fecha no hemos tenido ninguna solución. También le hemos pedido al alcalde de Colchane que colabore en el tema humanitario y no hemos tenido ayuda. Nosotros hemos estado desde el primer momento activos en la frontera”, señaló Quezada.

Al ser consultado sobre qué facultades piensa que faltaban en la ley de migración, la autoridad sostuvo que “poder expulsar en 72 horas a las personas, que es lo que la población en general nos pide a las autoridades. Y precisamente es lo que nos quitaron”.

Marcha contra la migración irregular

Respecto a la marcha del día sábado que culminó con la quema de pertenencias de ciudadanos migrantes, Miguel Ángel Quezada afirmó que “partió una marcha pacífica con 5 mil personas. Aquí no hay doble lectura: (es) inaceptable la violencia”.

Y agregó: “nosotros, tal como lo hemos hecho con distintas marchas en nuestra región, creemos que la gente se puede manifestar, dar su opinión, pero es inaceptable la violencia”.

En cuanto a los responsables por la quema de las pertenencias de la población extranjera, el delegado explicó que “era una marcha que se autoconvocó, no tiene responsables, no nos pidieron autorización, pero nosotros igual con Carabineros resguardamos tanto a la marcha como anticiparnos para que no se encontraran con migrantes y poder resguardar la vida de esas personas”.

“Nosotros queremos y esperamos que sea una situación aislada, nuestra región siempre se ha hecho de migrantes. Por lo tanto, queremos pedirle a todos los habitantes de la Región de Tarapacá que puedan ser capaces de no aceptar estos hechos de violencia”, concluyó la autoridad