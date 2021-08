El Tribunal Constitucional (TC) acogió este jueves de forma unánime un requerimiento de inaplicabilidad del ex asesor de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner, para recuperar sus derechos políticos, lo mismo que busca lograr el ex candidato presidencial del PRO.

En concreto, el tribunal declaró inaplicable por inconstitucional la legislación que establece que los primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deben comunicar al Servicio Electoral quienes fueron acusados por algún delito con pena aflictiva el mes anterior.

En conversación con El Mercurio, el abogado del ex candidato presidencial, Ciro Colombara, sostuvo que la determinación “es fundamental y es clarísima, no admite ninguna discusión y significa, en términos prácticos, que el Servel no podrá impedir que se inscriban candidatos que estén siendo objeto de persecución, que es el caso, y que no hayan tenido la oportunidad de defenderse ante los tribunales de justicia”.

Además, añadió que “no teníamos ninguna duda porque jurídicamente no hay discusión sobre lo que estamos señalando, el estándar del derecho internacional de los derechos humanos es muy claro al respecto y hay sentencia de la Corte Interamericana Derechos Humanos”.

“No teníamos ninguna duda de que la decisión del Tribunal Constitucional iba a ser favorable a nuestra posición. Pero evidentemente, este caso o esta decisión, sienta un precedente también para los demás casos”, concluyó.

Por otra parte, el juicio contra el ex abanderado del PRO y su ex asesor comenzó el 14 de junio y los acusa de delitos tributarios y fraude al fisco en el marco del caso OAS.