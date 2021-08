El rechazo de la comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, a la idea de legislar sobre el proyecto de la despenalización del aborto, reabrió el debate a nivel país. Si bien en el proyecto se deja de perseguir penalmente a quienes realicen este procedimiento hasta las 14 semanas de gestación, también libera de castigos a los funcionarios sanitarios que lo lleven a cabo.

En Aquí Se Debate, la diputada Natalia Castillo (IND), Maya Fernández (PS), Catalina del Real (RN) y la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Daniela Carrasco. abordaron este tema, dedicando parte del debate al momento en que se marca una separación entre la existencia o no de un ser humano en el vientre de una mujer embarazada.

Castillo comenzó contextualizando el tema y explicó que esto es un debate jurídico: “actualmente el derecho a la vida está garantizado para él que está por nacer, pero el problema es cuando este se contrapone con otro derecho que es la autodeterminación sexual y reproductiva de la mujer. Entonces es una discusión jurídica que tiene que estar acompañada de políticas públicas, que en este caso es el proyecto de aborto hasta las 14 semanas.”, señaló.

Lee también: Municipalidad de Lo Espejo firmó convenio para instalar una farmacia popular

Sin embargo, Del Real se opuso a esta aseveración, afirmando que “esto no es un tema jurídico, es uno científico. La ciencia que se preocupa de decirnos cuando comienza la vida es la biología. Esta dice que la vida empieza cuando las dos células se unen y forman un cigoto. Por lo tanto, desde ese momento ya hay una vida independiente de la madre. Y hacerse un aborto hasta las 14 semanas es matar a un ser“.

La investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, apoyó esta postura y cuestionó el período de las 14 semanas como uno válido para esta materia. “El derecho a la vida es la base de cualquier democracia y tenemos que defenderlo en cualquier circunstancia. Legislar en esta temática es comenzar un retroceso en todo lo que se ha avanzado en occidente. Lo que está en cuestión es entender que se entiende por vida. Despenalizar el aborto hasta las 14 semanas me parece una decisión muy arbitraria. Es un tema valórico“, aseguró Carrasco.

Ante este cuestionamiento, la diputada Fernández señaló que no es un tema al azar. “Esa definición no es arbitraria. En la comisión hemos escuchado a médicos, científicos y esa fecha ha sido establecida por expertos en la materia. Ahora respecto a cuando empieza a la vida, es difícil decirlo porque todavía existe un debate mundial al respecto a eso“, dijo.

Lee también: Encuesta Redofem dio cuenta del impacto en la vida personal y laboral de docentes durante pandemia

Del Real profundizó en su punto y agregó que “según la declaración de derechos humanos de 1948 de la ONU, el derecho a la vida es el principal derecho universal. Por lo tanto, hablar de los otros derechos sin hablar del derecho a la vida sería un atentado contra uno fundamental“.

Por último Castillo recalcó el análisis jurídico predominante en la discusión. “Es evidente que puede haber una vida, porque no vamos a decir que es cualquier cosa, pero el tema no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que hay una coalición de derechos respecto a quienes tienen el derecho a vivir y quienes no pueden, porque están ligados al cuerpo de la madre. Porque un embarazo en gestación no tiene ninguna posibilidad de vivir si no depende del cuerpo de una mujer. Mi punto es porque vamos a obligar a una mujer a ser madre si no quiere“, concluyó.