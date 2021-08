Con seis votos a favor y siete en contra, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó hoy la idea de legislar sobre la despenalización del aborto sin causales hasta las 14 semanas.

Si bien esto no implica que no se pueda ver en Sala, significa el proyecto ha sido despachado con un informe negativo para lo que será su discusión posterior en general en la Cámara.

El voto decisivo, que impidió que se lograse la mayoría para su aprobación en la comisión, fue el de la diputada Joanna Pérez (DC). Por parte de los militantes de su partido, ya se había adelantado la negativa a apoyar el aborto en esos términos.

Cuando dio sus argumentos al respecto, la diputada Pérez indicó que “este no es un proyecto de ley que regule el aborto legal, seguro y gratuito, muy por el contrario, genera inmensos vacíos legales que pueden perjudicar a las mujeres y acrecentar incluso las brechas entre la salud pública y privada, en lugar de entregar a todas las mujeres igualdad de condiciones”.

“Claramente su único objetivo es evitar que quién aborte tenga una sanción penal, tampoco es un proyecto que respete la vida en todas sus dimensiones“, sentenció Pérez y culminó diciendo que, por esas razones “yo como demócrata cristiana y por lo que represento, no puedo votar a favor”.

A pesar de lo que los expertos en salud señalan sobre el tema, al colocarlo como una preocupación en el marco de la salud pública, las posturas de parlamentarias del oficialismo destacaron los aspectos valóricos, pero también de falta de garantías en caso de que una legislación de la interrupción del embarazo viera la luz.

La diputada Virginia Troncoso (IND), ex UDI, esgrimió que “el aborto nunca va a ser una solución para la mujer, ni menos psicológicamente y no comparto de ninguna manera el aborto libre”, especificando que “lo que falta es educar muchísimo a un montón de mujeres que necesitan saber más de lo que significa un aborto”.

Desde la vereda contraria, la parlamentaria Marisela Santibáñez (PC) afirmó que “no somos nosotras las que representamos la lucha feminista de nuestro país; no somos nosotras, las aquí presentes, las diputadas de oposición, somos unas más de muchas que luchamos por los derechos sexuales y reproductivos de nosotras”.

En ese sentido, sentenció, “yo no voy a permitir que me digan por qué vereda caminar cuando se trata de nuestro derechos o que digan que el aborto no es el camino de la lucha feminista”.

En la instancia, representando al gobierno, se hizo presente Máximo Pavez, subsecretario general de la presidencia, quien sostuvo que “la causa del aborto libre no es patrimonio de todas las mujeres“.

Sus palabras causaron molestia entre las parlamentarias de oposición, que solicitaron a la presidenta de la mesa, la diputada Maite Orsini (RD), el abandono de la discusión por parte del subsecretario. En tanto, se espera que la próxima semana la discusión se retome en general en la Cámara.