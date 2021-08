La candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, respondió al emplazamiento que le hizo la diputada de Revolución Democrática (RD) Maite Orsini respecto a si la falange apoyará o no el proyecto que busca la despenalización del aborto.

Durante el domingo, la parlamentaria del Frente Amplio publicó en su cuenta de Twiter que “mañana (hoy) en la comisión de Mujeres y Equidad de Género votaremos el proyecto de despenalización del aborto. Su aprobación depende de la única mujer diputada de la DC, ¿Yasna Provoste, su partido estará con las mujeres o con la Iglesia?”.

¿Qué respondió?

La presidenta del Senado sostuvo este lunes que “yo he marcado públicamente mi posición. Creo que estos temas no son temas valóricos, son temas de derechos humanos, lo señalé públicamente y me parece que también cuando uno tiene respeto por los liderazgos femeninos no puede estar pensando en que va a bajar una línea a una persona que ha sido electa ciudadanamente”.

La candidata no fue la única en responderle a Orsini. La ex ministra de Educación y ex militante de la DC Mariana Aylwin también aprovechó el espacio para condenar los dichos de la diputada y manifestarle que “no es dueña de la verdad”.

“¡Qué disyuntiva más artificial! Estar con las mujeres o con la Iglesia. Simplemente se puede estar con las mujeres y no estar de acuerdo con usted, por si acaso. Usted no es dueña ni de la verdad ni de lo que piensan o sienten o necesitan millones de mujeres”, escribió.