La Red de docentes feministas de Chile (Redofem) lanzó hoy el primer informe de su encuesta a docentes, titulada “Impacto en la vida personal y laboral de profesoras y profesores en pandemia”.

En el estudio abordó a 13.363 docentes de todo el país, con participación de un 77% de mujeres, siendo la primera encuesta que ha abordado el trabajo de cuidados familiares de las profesoras en Chile.

En ese sentido, el informe destacó que “muchos de los estudios realizados al inicio de la pandemia en Chile centran su mirada en aspectos técnico-pedagógicos del trabajo docente, sin considerar otros aspectos que atraviesan las condiciones en las que enseñan muchas de las docentes en Chile quienes, por el hecho de ser mujeres, suman tareas vinculadas al trabajo de cuidados de sus familias“.

La encuesta arrojó cifras reveladoras respecto a las condiciones de trabajo y los niveles de agobio de las y los docentes, comenzando porque “Si extendemos la semana laboral a siete días [debido al trabajo extra como planificación], las y los docentes trabajan 17 horas diarias, entre trabajo remunerado y no remunerado”.

Cabe destacar la alarma de salud mental expuesta en las cifras, ya que un 35% de las profesoras se encuentra “en el máximo nivel posible de crisis afectivo-emocional (crisis de angustia, pánico, ansiedad, depresión, estrés, fibromialgia, etc.)”, mientras un 58% de las y los consultados señaló sentir que no se escuchan sus necesidades y requerimientos en el trabajo.

Profesoras y madres

Según Redofem, los datos de este estudio “muestran que no es posible compatibilizar la carga de la jornada laboral docente con el trabajo doméstico y de cuidados”.

En la labor de las profesoras madres, las horas de trabajo no remunerado equivalen a 8,5 pero, además, en un ámbito escasamente estudiado, la encuesta reveló el detalle de “tareas vinculadas al cuidado dentro del ámbito laboral“, donde un 7,78% declaró la contención emocional a estudiantes y sus familias, 6,67% la contención emocional a colegas y un 4,91% asumió costos económicos para apoyar a las familias de sus estudiantes.

Además, un 19% señaló que no dedica tiempo al proceso de enseñanza de sus hijos, mientras que el 55% dedica dos horas o menos de acompañamiento a su familia.

En cuanto al apoyo, un 80,53% indicó no recibir ninguna bonificación económica por parte de su establecimiento. Específicamente sobre los materiales del ministerio, un 80% señaló que sus estudiantes no han utilizado la plataforma Aprendo en línea, mientras que un 79% no ha hecho uso de la Bitácora docente, la única iniciativa de la cartera educativa para abordar la salud mental de los docentes.

En el texto, Redofem manifestó que “son las profesoras y profesores quienes sostienen el sistema educativo,

pese a la permanente crítica y violencia que reciben de parte de quienes ocupan altos cargos en la administración pública, que sólo han hecho gala de su profundo desconocimiento sobre la cultura profesional docente y sobre cómo se enseña en Chile”.

El lanzamiento del estudio se produjo el mismo día que la Cámara Baja rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Tras el resultado, el jefe de la cartera agradeció a los parlamentarios que votaron en contra y que “han sabido comprender la magnitud del desafío que tenemos por delante“.