Matthei arremete contra proyecto de reconstrucción nacional de Kast: Critica eliminación de pago de contribuciones “del 20% de las casas más grandes”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se refirió al Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Presidente José Antonio Kast, y criticó gran parte de sus propuestas.

En diálogo con Radio Pauta, Matthei señaló que está de acuerdo con dos de los lineamientos del plan: la reintegración tributaria y la reducción del impuesto corporativo al 23%.

Sin embargo, cuestionó duramente otros puntos de la propuesta. Respecto a la eliminación del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años, sostuvo que “venir a bajar las contribuciones del 20% de las casas más grandes… yo no sé, me parece un contrasentido absoluto“.

“Yo creo que el Gobierno no lo va a corregir. Creo solamente que los alcaldes tienen que hacer la pega para que eso no se apruebe”, añadió.

Del mismo modo, criticó el crédito tributario para la protección del empleo formal. Sobre este punto, aseguró que “este incentivo al trabajo que viene en el proyecto de reconstrucción es extremadamente caro y no va a lograr absolutamente nada en materia de empleo“.

“Un crédito tributario a las empresas que tengan trabajadores. Esa graciecita cuesta US$ 1.400 millones al año, eso es una brutalidad“, sentenció la exabanderada.