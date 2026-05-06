Senapred monitorea actividad del volcán San José tras reporte de dos sismos “asociados al fracturamiento de roca”

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se encuentra monitoreando la actividad del volcán San José, en la comuna de San José de Maipo.

Esto, luego de que se reportaran dos sismos “asociados al fracturamiento de roca”.

De acuerdo a información entregada por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el volcán se mantiene con alerta técnica de nivel verde.

Alerta técnica de nivel verde implica que el volcán “puede estar en un estado base que caracteriza el periodo de reposo o quietud, o registra actividad sísmica, fumarólica u otras manifestaciones de actividad en superficie que afecten fundamentalmente la zona más inmediata o próxima al centro de emisión; por ende, una erupción probable se podría desarrollar en un periodo de meses o años”.

Así, el último Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) reveló que este miércoles a las 5:15 horas las estaciones de monitoreo que están instaladas en cercanías del volcán San José “registraron dos sismos asociados al fracturamiento de roca (Volcano-Tectónico)”.

El primer temblor fue a las 5:15 horas y registró una profundidad de 17,6 km, mientras que su magnitud fue de 3,1.

El segundo sismo ocurrió a las 5:16 horas, con una profundidad de 15,2 km y una magnitud de 3,4.

Sernageomin “continuará con la vigilancia permanente del volcán y la Dirección Regional de Senapred mantendrá las coordinaciones con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia producto de la condición volcánica”.