Parte de las organizaciones que conforman Unidad Social iniciaron una campaña para que los votantes marquen la sigla de Asamblea Constituyente (AC) en la papeleta del plebiscito del próximo 26 de abril. Esto en forma de protesta al acuerdo alcanzado por el oficialismo y la oposición, que propició el inicio del proceso constituyente.

“El poder constituyente originario reside en el pueblo, no en la clase política, no en el Congreso, no en el ejecutivo“, aseguró el vicepresidente de la Confusam, Esteban Maturana.

Sin embargo, dentro de Unidad Social no hay un acuerdo transversal respecto a esta iniciativa.

Así lo manifestó la directora ejecutiva de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri, quien señaló “en cuanto a este punto no hay unanimidad en todas las organizaciones, pero la mayoría sí ha estado de acuerdo con marcar AC. Lo que es claro para todos es que vamos a participar en el plebiscito, vamos a votar apruebo y convención constituyente”.

Marcar el voto

El artículo 77 de la ley 18.700 establece que “se considerarán como marcadas y podrán ser objetadas por vocales y apoderados, las cédulas en que se ha marcado claramente una preferencia, aunque no necesariamente en la forma correcta señalada en el artículo 71″.

Junto a esto, el mismo artículo detalla que también podrán ser sujetas a ser objetadas “las que tengan, además de la preferencia, leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria”.

Es decir, que todos aquellos votos que tengan algún tipo de marca adicional a la preferencia podrán ser objetados.

“Si la persona marca una preferencia y además algún tipo de seña gráfica o de marcación al voto se sigue considerando como validamente emitido, pero queda en el registro del acta que ese voto tenía algún tipo de marcación“, aclara Mario Herrera, analista político de la la Universidad de Talca.

Ante este escenario, serán los apoderados de mesa los encargados de resguardar el proceso. Por esta razón, entre quienes están impulsando la opción del apruebo en el plebiscito, también hay reparos acerca de este llamado que están haciendo las organizaciones sociales.

Las críticas

Las críticas apuntan a que en la práctica la opción convención constitucional, operaría de la misma forma que una Asamblea Constituyente: todos los miembros serían elegidos por la ciudadanía. Por lo tanto sería contraproducente marcar al voto con la sigla AC

“El peligro de hacerlo ahora, en este plebiscito de abril, es que puede generar confusión en la población. Si tu le preguntas a cualquier abogado constitucionalista de nuestro país, todos dicen que la Convención Constituyente es lo mismo que una Asamblea Constituyente, con 100% de delegados electos para redactar esa nueva Constitución. Hoy día es redundante marcar AC en el voto”, afirmó el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre.

Desde el Partido Socialista descartaron sumarse a esta campaña. “Lo que está en juego es demasiado importante. Por eso nuestro llamado es a votar con un voto claro, un voto limpio, con un voto efectivo. Con un voto inobjetable, en favor de la opción del apruebo para que Chile tenga una Constitución nacida en Democracia”, aseguró el senador, Álvaro Elizalde.