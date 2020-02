Integrantes de la Mesa de Unidad Social llamaron a marcar el voto en el plebiscito por una nueva Constitución con la sigla “AC”, de Asamblea Constituyente. En entrevista con Hoy Es Noticia en CNN Chile, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, explicó el trasfondo de la iniciativa.

“Queremos marcar ‘AC’ como una forma de manifestar que ninguna de las dos opciones que ofrecen es una asamblea constituyente plenamente soberana, que es lo que ha demandado este movimiento que ya lleva más de cuatro meses”, manifestó.

De acuerdo a Aguilar, con esto “va a quedar demostrado que la mayoría de la gente o un gran número de personas está por una asamblea constituyente efectivamente soberana“.

Además, argumentó que “la característica de una asamblea constituyente, por definición, es que es soberana y por lo tanto esto de que le marquen el quórum, que le determinan la forma de elección, que no se asegura la paridad de género, la plurinacionalidad, que no hay verdadera competencia igualitaria para los independientes y para los movimientos sociales, que está hecha a la medida de los partidos políticos… a nosotros no nos parece que (convención constituyente) es lo mismo que la asamblea constituyente”.

Sin embargo, el llamado es a no dejar de marcar la opción “Convención Constituyente” porque para el gremio representa “la menos mala de las dos opciones”.

Además, el dirigente sostuvo que marcar el voto no lo anula: “Esto es muy importante de decirlo a la ciudadanía. La ley electoral es muy clara: cualquier marca que tenga el voto, al margen de que tenga una preferencia claramente establecida, no anula el voto. Se puede, en el peor de los casos, marcar como voto objetado, pero se debe contar igual“.

Además, aseguró que “los votos objetados no alteran el resultado” ya que “lo único que queda es registro de que hubo un voto que tenía una situación especial”.