Los ex convencionales participaron en el segundo debate constitucional UC, donde abordaron la plurinacionalidad y sus implicancias. En la instancia, tanto Loncon como Cozzi negaron que el texto hable de consentimiento indígena para reformar la eventual Carta Magna. No obstante, el abogado indicó que, a su juicio, “en el futuro claramente van a haber grupos que van a decir: ‘Bueno, si se hizo consulta indígena para redactar la nueva Constitución, ¿cómo no va a haber consulta indígena?’”.