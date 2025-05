CUT lanza emplazamientos a Kast, Kaiser, Matthei y ministra Aguilera en acto del Día del Trabajador

El representante de la CUT, David Acuña, en el cierre de la convocatoria por el Día Internacional del Trabajo, se refirió a la carrera presidencial y también realizó una serie de críticas a la gestión de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. "¿Cuántas veces más tendrán que tomarse el Minsal para que usted tome medidas contra la violencia?", planteó Acuña.

En el marco del 1 de mayo, el presidente de la Central Única de Trabajadores de Chile (CUT), David Acuña, se refirió a la carrera presidencial, deslizando sus críticas a los candidatos de la oposición, como Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Además, hizo un llamado al oficialismo a acoger las demandas de la multisindical.

“Quiero aprovechar de decir algo y que se escuche fuerte y claro que aquí como las muertes de los trabajadores y trabajadoras de la pampa chilena, las muertes de los chilenos y chilenas en dictadura militar, eran totalmente evitables. Señora Matthei, se lo digo, lo decimos con rabia, eran totalmente evitables. No vamos a olvidar a nuestros mártires que dieron su vida para defender nuestros derechos”, expuso en su discurso.

Sobre la coyuntura nacional, el líder de la CUT planteó que se están viviendo tiempos complejos, en los que los avances sociales alcanzados están siendo objeto de intentos de retroceso. A pesar de ello, Acuña destacó ciertos logros en materia laboral, como la Ley Karin y la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

“En la ley de 40 horas, la derecha se esforzó en generar un escenario en el que las pymes quebrarían y la productividad del país se estancaría y entraría en crisis, poniendo a la opinión pública en contra de las y los trabajadores para evitar el avance de la ley. Sin embargo, con su implementación, no se han cumplido las predicciones de la derecha. Y le preguntamos al Gobierno: ¿qué pasó con las y los trabajadores del Estado a un año de la implementación de la ley? Aún no existe un proyecto de ley de 40 horas para el sector público. Las 40 horas también deben ser un derecho para las y los trabajadores del Estado”, afirmó.

Y dejó en claro que no aceptarán el fraccionamiento de contratos por hora, ya que, desde la perspectiva de la CUT, esto implicaría una forma de “precarización”.

En cuanto a los logros, destacó un avance significativo en el reajuste del sector público, el cual ha permitido establecer garantías mínimas para proteger el empleo y avanzar en derechos fundamentales.

Respecto de la agenda de la CUT, detallaron que esta apunta a avanzar hacia un salario vital, la negociación ramal, mejoras en pensiones y una sala cuna con perspectiva educativa.

“Estas no son demandas aisladas, son parte de una visión del país que queremos construir colectivamente: un país justo, solidario, con derechos garantizados y con un Estado que esté al servicio de la gente y no del gran empresariado. Señalamos con urgencia la necesidad de una reforma previsional profunda, que deje atrás de una vez por todas el fracaso del modelo de las AFP”, planteó.

Asimismo, destacó que “estamos avanzando en el proyecto que modifica la Ley 16.744, creando un nuevo sistema que califica las enfermedades profesionales en Chile. Este debe considerar que toda enfermedad contraída por causa del trabajo reciba la calidad de enfermedad ocupacional”.

Emplazamiento José Antonio Kast, Johannes Kaiser, y a la ministra Aguilera

El representante de la CUT también hizo un llamado a los parlamentarios de oposición y del oficialismo a tener voluntad política para enfrentar “las brechas sociales que se hacen cada vez más profundas”.

“Nuestra sociedad cada día se desconecta más del otro. El individualismo no es la respuesta. Ustedes, miembros del Congreso, representantes de los chilenos y chilenas, legislen con conciencia y sin anteponer sus intereses personales o partidistas. Y, por sobre todo, se lo decimos a los republicanos: en este país, los Republicanos votan todo lo social en contra. Los llamamos a dejar de mentirle a la gente y de engañarnos con promesas vacías”, instó.

Sobre José Antonio Kast y Johannes Kaiser, Acuña comentó: “El candidato libertario y el republicano no creen en los derechos de las mujeres, no creen en una jornada laboral digna, no creen en un salario justo ni en que los trabajadores y trabajadoras tengamos voz o condiciones laborales decentes. Esa es la propuesta del candidato republicano y libertario: retroceder y estancarnos”.

Aunque no solo la carta presidencial de los Republicanos ni el Partido Nacional Literario fueron blanco de críticas. En el cierre de la convocatoria por el Día Internacional del Trabajador, también se deslizaron cuestionamientos hacia la contralora Dorothy Pérez, quien —según su perspectiva— ha emitido dictámenes que “atentan contra la libertad sindical”.

“Estos ajustes son estrategias que reducen el espacio para el diálogo y la participación, restringiendo el derecho a organizarse libremente. Estas acciones son intentos claros de desarticular el poder colectivo”, señalaron.

Respecto a la situación de los trabajadores de la salud, también hubo un emplazamiento a la ministra Ximena Aguilera: “La llamamos a que escuche a los dirigentes del sector, que están luchando por el reconocimiento de la carrera funcionaria y por la reparación de los costos en pandemia. ¿Cuántas veces más tendrán que tomarse el Ministerio de Salud para que usted tome medidas contra el maltrato, la violencia y la inseguridad laboral que viven los compañeros y compañeras de la salud pública?”.

En el cierre, el presidente de la CUT hizo un llamado a los abanderados presidenciales del progresismo para que incluyan en sus programas de gobierno propuestas sobre trabajo decente, negociación ramal y salario vital, e instó a que “escuchen la voz de los trabajadores”.