Cambio de mando en Chile: ¿Cuándo José Antonio Kast asumirá la Presidencia?

Tras imponerse en el balotaje presidencial, el presidente electo iniciará su mandato a inicios de 2026.

Tras su triunfo en la segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast se prepara para asumir como el nuevo Presidente de Chile, dando inicio a una nueva administración luego del proceso electoral de 2025.

Con los resultados ya confirmados, comenzó la cuenta regresiva hacia el cambio de mando, instancia que marca formalmente el inicio de un nuevo periodo de gobierno.

La fecha de asunción presidencial

Desde el retorno a la democracia, la Constitución establece que el inicio del mandato presidencial ocurre siempre el 11 de marzo, sin importar el día de la semana en que caiga la fecha.

Lee también: “Extranjeros se rinden ante una de las mayores tradiciones republicanas de las elecciones de Chile“

En el caso de José Antonio Kast, la ceremonia de traspaso de mando se realizará el miércoles 11 de marzo de 2026.

Durante los meses previos a su asunción, el presidente electo deberá definir la conformación de su Gabinete de ministros y designar a quienes ocuparán cargos de confianza y jefaturas clave dentro del Ejecutivo.

Además, tendrá el desafío de construir acuerdos políticos en el Congreso con el objetivo de asegurar la gobernabilidad y avanzar en la tramitación de sus principales reformas.

Duración del mandato y renovación del Congreso

El gobierno de José Antonio Kast se extenderá por un periodo de cuatro años, hasta el lunes 11 de marzo de 2030, fecha en que deberá entregar el mando al próximo presidente o presidenta electa.