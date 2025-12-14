“¡Qué envidia!”: Extranjeros se rinden ante una de las mayores tradiciones republicanas de las elecciones de Chile

Y justamente, en el marco de las elecciones presidenciales donde José Antonio Kast ganó la presidencia, hubo un momento de la tradición republicana chilena que llamó la atención de diversos usuarios extranjeros.

En Chile es normal que los procesos electorales se lleven a cabo de forma normal. Ya es parte de nuestra tradición que en pocas horas tengamos claro quienes ganaron o perdieron en los diversos comicios que se llevan a cabo en el país.

Pero dicho escenario no es tan común en el extranjero, donde se sorprenden ante el nivel de la política chilena.

Y justamente, en el marco de las elecciones presidenciales donde José Antonio Kast ganó la presidencia, hubo un momento de la tradición republicana chilena que llamó la atención de diversos usuarios extranjeros.

Se trata del tradicional llamado del Presidente en ejercicio, sostiene con el electo una vez conocidos los resultados electorales, que en este caso pilló a dos políticos de corrientes distintas como lo son el frenteamplista Gabriel Boric y el republicano José Antonio Kast.

“Sana envidia a la democracia, institucionalidad y tradición republicana de Chile. Desde los años 90 todos los presidentes llaman a felicitar al presidente electo, sea del sector o partido que fuera. Eso es democracia!!”, sostuvo el usuario de Uruguay, Hugo Alejandro Aguilar.

Una opinión similar tuvo otra usuaria con residencia en Michigan Estados Unidos: “Qué envidia! Chile tiene una transición pacífica, entienden perfecto que la ideología no es ÚNICA, y que se gobierna para TODOS”, indicó.

Misma postura doptó un politólogo de México: “Ha ganado la derecha en Chile, pero contrario a la polarización, el ganador @joseantoniokast y la perdedora @jeannette_jara han llamado a la unidad, al respeto y a la concordia. Todo el mundo debería oír sus mensajes. !que envidia!”

Felicidades a #Chile y a todos los #Chilenos así debe ser siempre, una Democracia consolidada, donde la institucionalidad y el sentido de #Estado están por encima de las ideologías y fanatismos. Honestamente, siento una sana envidia… Espero ver a mi #Venezuela algún día así 🙏🏻 https://t.co/UGCoJ63gi2 — Alejandro Sauce (@AlejandroSauceN) December 15, 2025

Envidia sana de lo que significa un traspaso de poder! Viva Chile y su hermosa tradición 🇨🇱 https://t.co/MeFHt8aGZm — Yajaira Álvarez de Yibirín (Yaya) (@yayibirin) December 15, 2025