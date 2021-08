En conversación con La Tercera, Cristián Cuevas se refirió sobre el accionar de la Lista Del Pueblo (LDP), luego que quedara fuera de la precandidatura presidencial del movimiento. “Fueron ellos los que me invitaron”, afirmó, instando a la colectividad a explicar qué cambió.

Si bien Cristián Cuevas apareció como el primer nombre que barajaba la LDP, con una confirmación que ha sido puesta en duda por parte de sus miembros, al momento que se ratificaron las cartas presidenciales ya no estaba contemplado.

El dirigente sindical aseguró desconocer los motivos que enredaron su candidatura presidencial, señalando que en ningún momento se reunió con ellos.

“No quiero ahondar en lo que pasó ahí. En Victoria Popular habíamos decidido que nuestro candidato no era Gabriel Boric, por tanto, teníamos una cuestión que era común, que más allá que apoyamos a Daniel Jadue (en las primarias), no teníamos ningún compromiso de apoyar a Boric y estábamos a la espera de la emergencia de algún candidato de los espacios alternativos. Se evaluó los pros y contras, entendiendo que la Lista del Pueblo es un espacio emergente, que no tiene una densidad orgánica y que obviamente es nuevo, y mi reflexión es que era una oportunidad para representar las ideas del mundo del trabajo y social“, argumentó el también activista por las disidencias sexuales.

El viernes 6 de agosto, Cuevas se reunió con el equipo en un centro ubicado en Ñuñoa, donde asegura conversaron sobre la precandidatura presidencial por el movimiento, y en esa instancia, les planteó que primero “hay que construir”. “Si a mí me dicen ‘mira, compañero Cuevas, queremos que usted vaya a una primaria con estos y estos otros’, yo sabría esa reglas del juego y me someto a eso”, relató Cuevas.

Cuevas afirma además que tras dicha reunión la LDP comunicó a través de Twitter que no tenían candidato. “Ahí convocan a una asamblea nuevamente, me llama Mauricio (Menéndez) y le manifesté que me parecía inaceptable, que yo estaba conversando con ellos, que no se daban cuenta de la trascendencia y la importancia de lo que estamos haciendo. Y dije que no tengo capacidad ni el tiempo para estar festinando una cuestión que tiene una importancia histórica. Lo que han hecho conmigo no es aceptable porque yo estaba en mi casa tranquilo y fueron ellos los que me invitaron. Entiendo lo que está pasando ahí. Es un espacio nuevo. Lo que no voy a aceptar nunca es la incoherencia política”, enfatizó en la entrevista.

Luego que saliera el comunicado en el que informaron sobre las primarias, el equipo de Cuevas se reunió con la LDP mediante una videollamada a través de Zoom, donde se les planteó la inquietud del candidato y aseguró que él “no está para improvisar en política”.

Sobre representar novedad, teniendo un pasado de militancia en partidos políticos, Cuevas argumentó que la mayoría de LDP ha sido militante. “Entonces el fetiche del independiente… Para mí mi historia no es una carga, es parte de una memoria y que tiene que ver con distintos episodios de mi vida”.